Erasmus dentro de Gipuzkoa Los alumnos donostiarras de sexto primaria visitan Azpetia para practicar euskera y los azpeitiarras acuden a Donostia para hablar inglés Alumnos de Iraurgi han recibido esta misma semana a los compañeros del St. Patrick's y estos llegaron con un regalo para cada uno. / Eli Aizpuru ELI AIZPURU Azpeitia Domingo, 27 mayo 2018, 08:41

Ahora que se acerca la época estival, son muchas las familias que se aventuran a envíar fuera a sus hijos, al Reino Unido, Irlanda, Escocia o Francia para que aprovechen las vacaciones y de paso, perfeccionen su inglés o francés. Sin embargo, una novedosa iniciativa ha propiciado que varios alumnos de sexto de primaria hayan podido practicar inglés sin salir de Gipuzkoa. Andan de Erasmus por Gipuzkoa. Esta misma semana, 20 alumnos del St. Patrick's English School han viajado hasta Azpeitia desde Donostia para devolver la visita que previamente los de Iraurgi Ikastetxea realizaron a la capital, del 14 al 21 de marzo. Se quedarán hasta el próximo miércoles.

El intercambio responde a una iniciativa impulsada por el centro donostiarra para practicar euskera e inglés. En definitiva, una estancia de una semana en la capital con niños y niñas que dominan el inglés y otra semana, esta vez en la capital del euskera, para intercambiar experiencias.

«En Donostia no están acostumbrados a ir solos a la escuela por lo que se les hará muy diferente»

Hace tres años el Colegio Inglés apostó en el Plan Estratégico del centro «por el prefeccionamiento del euskera entre sus alumnos», explica Marisa Rodríguez, responsable de Euskera del centro donostiarra. «Para entonces los alumnos contaban con varias clases en euskera por lo que decidimos llevar a cabo un proyecto para impulsar la lengua vasca. No sólo a nivel curricular, como pueden ser los intercambios en Francia o Reino Unido sino también a nivel de experiencias y vivencias personales». Y se decantaron por Urola Erdia. «Una de las profesoras del centro es de Azpeitia, por lo que comenzamos a desarrollar la idea».

No fue tarea fácil. «Tocamos muchas puertas pero a Iraurgi le gustó el proyecto y comenzamos a trabajar conjuntamente».

El siguiente paso fue el de ponerse en contacto con los alumnos de sexto de primaria que habían accedido a tomar parte en la iniciativa para conocer sus gustos, hobbies, etc., y hacer parejas. «Hay varias familias que han acogido dos niños u otras que han tenido que emparejarse niño y niña, y viceversa».

«Los niños demuestran una capacidad de adaptación impresionante»

Así las cosas, el primer encuentro de marzo fue todo un éxito. «Durante toda la semana trabajaron conjuntamente sobre un proyecto sobre Irlanda que más tarde tuvieron que presentar en inglés y lo hicieron muy bien», asegura Jone Izagirre, coordinadora de primaria de Iraurgi Ikastetxea. Además, «no sólo durante las clases. Una vez fuera del centro, los alumnos quedan a disposición de las familias y deben continuar con las actividades extraescolares o deportivas del alumno que les ha acogido por lo que se tienen que adaptar a las costumbres de una familia diferente, en un entorno completamente distinto al que están acostumbrados».

Los de Iraurgi estuvieron en la capital en marzo y ahora los del St. Patrick's lo harán hasta el miércoles

«Los niños demuestran una capacidad de adaptación impresionante», añade Marisa Rodríguez. «Permanecer en un domicilio particular durante toda una semana supone un cambio importante a estas edades y han demostrado una gran capacidad como personas».

Las responsables de ambos centros coinciden en que a los alumnos de Donostia «se les va hacer muy raro» la vida en una pequeña localidad como Azpeitia. «Por el ambiente escolar y el día a día, en general, pero sobre todo, el relacionarse durante todo el día en euskera o el hitano mismo. No están acostumbrados y no conocen esta forma de hablar en euskera», dice Marisa. A lo que añade , «a estas edades, en la capital no están acostumbrados a acudir solos a clase, salir a comer y caminar hasta casa para volver al colegio, por ejemplo, algo muy normal, por el contrario en Azpeitia, por lo que el día a día será muy diferente para ellos». Tienen por delante siete jornadas de actividades y vivencias. Iraurgi Ikastetxea celebra su Semana Grande por lo que podrán contar con una variada programación.

Reencuentro

Naroa Badiola se ha reencontrado con sus dos amigas de St. Patrick, Inés Irazustabarrena y Maddi Basterretxea -las dos pasarán la semana en casa de la primera-. Casualmente, se conocían de antemano porque juegan al baloncesto en sus respectivos equipos. Aunque ya conocían Azpeitia, Inés y Maddi han llegado «un poco nerviosas» pero «con ganas» de conocer la localidad y volver a estar con su amiga azpeitiarra.

Al igual que ellas, muchos de sus compañeros de clase han continuado la relación durante estas últimas semanas al margen de esta iniciativa por lo que tanto en Iraurgi como en St. Patrick no lo dudan «la experiencia va más allá del intercambio de lenguas. Repetiremos».