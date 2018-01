Enero merma el stock de sangre Varias personas donan su sangre para satisfacer una demanda constante que no entiende de vacaciones. / MICHELENA La asociación de donantes de Gipuzkoa pide ayuda por la escasez de este mes GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 enero 2018, 07:20

La necesidad de transfusiones de sangre no coge vacaciones. Si las donaciones se relajan, la balanza se desequilibra. Pasa en enero. El Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos (Cvtth) se encuentra al límite de existencias, por debajo del 50% del 'stock de seguridad', que equivale al consumo de una semana. Este centro ha pedido a la población esta semana su implicación con donaciones para no poner en peligro operaciones en el sistema sanitario, y la asociación de donantes de sangre de Gipuzkoa lanza hoy una campaña «para difundir la importancia de la donación de sangre», avanza su presidente Sabin Urcelay. Enviará a su lista de donantes unos anuncios gráficos que puedan ser divulgados por las redes sociales, «porque el reto es llegar al 97% de la ciudadanía que no es donante».

El lema central de la comunicación dice que «si la transfusión es un derecho, la donación de sangre debe ser una responsabilidad compartida». Urcelay explica que «llevamos unos años en los que la transfusión se ha hecho invisible. Como todos damos por hecho que va a haber sangre cuando lleguemos al hospital, no nos acordamos de que hay que donar y por otra parte a la persona que recibe la sangre le parece la cosa más normal del mundo y lo toma como un tratamiento más al que tiene derecho». La campaña advierte de que «tres de cada cuatro recibiremos una transfusión» para concluir que «hoy que podemos, donemos sangre».

Para cubrir las necesidades diarias de sangre, Euskadi necesita que 500 personas se acerquen cada jornada a extender su brazo. De estas, entre un 15% y un 20% no van a poder donar; con lo que al final son unas 400 las colectas efectivas, una cantidad que coincide con la demanda diaria. Cada cinco minutos alguien precisa de sangre, ya sea para una operación o para un tratamiento médico. También en enero, mes no festivo para las necesidades hospitalarias.

Urcelay relata que «a partir del día 15 de diciembre las empresas y centros educativos suelen estar cerrando el año y prefieren que vayamos un poco antes a realizar las sesiones de donación y, por otra parte, a partir del 21 de diciembre, un porcentaje de donantes decide dar sangre una vez terminadas las fiestas». A esto se le une la epidemia de gripe que merma el número de personas que puede ir a donar. Resultado: «en enero las necesidades siempre superan a las donaciones», reza uno de los mensajes de la campaña.

El presidente de la asociación de donantes de Gipuzkoa señala que «cuando una persona recibe una médula o un órgano, su agradecimiento le lleva a contarlo cada vez que tiene oportunidad ya que le parece un regalo de vida. Pero no valora todas las transfusiones que le han realizado mientras esperaba la operación o en la misma operación».

La finalidad de la divulgación de tres anuncios a través de las redes es la de llegar a familiares, amigos y conocidos de los donantes para ampliar la muestra disponible para la obtención de sangre. Todos los días se puede donar en la calle Manuel Lekuona de Donostia, en la propia asociación, y la captación itinerante llega a la mayoría de municipios de Gipuzkoa. Hoy mismo, en Pasai Antxo y Antzuola; mañana, en Irun y Pasai Donibane; pasado, en Elgoibar... Y así, pueblo a pueblo. Todo hará falta.