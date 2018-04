«Hay que endurecer las sanciones, es una irresponsabilidad»

El aumento de casos positivos por drogas en nuestro territorio no ha dejado indiferentes a los distintos agentes sociales que fomentan la conducción segura. Es el caso de la asociación de víctimas de accidentes de tráfico STOP Accidentes, cuya vicepresidenta y delegada en el País Vasco, Rosa María Trinidad, denuncia la «poca conciencia» de aquellos que se ponen al volante después de haber consumido. «Tras de una Semana Santa en la que no ha habido que lamentar muertos en las carreteras de Euskadi, estos datos son demoledores», afirma.

Trinidad muestra una enorme decepción, «porque después de tanto trabajo de concienciación, cuando piensas que el mensaje está empezando a calar, oyes que casi la mitad de los conductores que se someten a un control de drogas en Gipuzkoa da positivio y piensas que no ha servido de nada». La delegada de STOP Accidentes en Euskadi aboga por endurecer las sanciones y por seguir insistiendo en la educación vial. «Es una gran irresponsabilidad y no se puede permitir. Hay que educar a los conductores, y el que no quiera aprender, tendrá que ser castigado con penas más duras que las actuales, porque parece que no son suficientes para evitar que el alcohol y las drogas inunden las carreteras». Una denuncia que Trinidad recuerda no realizan por capricho, ya que está demostrado que el consumo de drogas «limita las capacidades de una persona a la hora de conducir».

El efecto frontera

Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro consideran que pueden ser varias las causas que han podido provocar ese aumento de los casos positivos. Por un lado, que al ser Gipuzkoa una provincia fronteriza, «muchas personas que vienen desde Francia lo hacen para disfrutar del ocio y de la gastronomía del territorio, y muchos cogen el coche después de haber bebido». Por otro, destacan que durante el primer trimestre del año se han dado varias circunstancias que contribuyen al consumo de alcohol y drogas, «como el día de San Sebastián, carnavales o el inicio de la temporada de txotx en las sidrerías».

Desde el RACVN recuerdan que muchos conductores se confían en el consumo de estupefacientes «porque existen aplicaciones detectoras de los controles policiales, y se dedican a sortearlos, aunque no siempre lo consiguen».