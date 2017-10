No encuentran al montañero de Arrasate, pese al gran despliegue Voluntarios y equipos de rescate se reunieron en Iturripe para empezar la búsqueda. :: / Dya gipuzkoa 250 personas colaboraron en la búsqueda, hallando incluso su bicicleta, pero el rastreo del Anboto fue infructuoso por tercer día A. LERATE Domingo, 15 octubre 2017, 22:04

La jornada dominical de este domingo ha posibilitado que numerosos voluntarios participaran en la tercera jornada de búsqueda del Juan Álvarez, vecino de Arrasate de 56 años, desaparecido desde el jueves tras haber salido a dar una vuelta al monte. El dispositivo de búsqueda partió a las 7.30 horas de la mañana de Iturripe para centrarse en los alrededores de Anboto con 250 personas, según informó SOS Deiak, pero la larga jornada de rastreo -por las zonas de Kobate, Besaide, Tellamendi y Anboto- finalizó cuando empezó a caer la noche, sobre las siete de la tarde, sin haberse conseguido el objetivo.

Las previsiones que apuntan a fuertes rachas de viento desaconsejan la participación mañana de voluntarios en las tareas de búsqueda del vecino de Arrasate, aunque efectivos de la unidad de montaña y de la unidad canina de la Ertzaintza tienen previsto realizar una búsqueda específica en alguna zona concreta.

Asimismo, por la mañana de este lunes se celebrará una reunión entre responsables del operativo con la alcaldesa de la localidad para adoptar las decisiones oportunas.

Varias llamadas recibidas en el 112 habían aportado el sábado indicios para pensar que el montañero podría haber desaparecido en las inmediaciones de los montes Besaide, Zabalondo y Anboto, según el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. A este ápice de esperanza se unió este domingo por la mañana el hecho de encontrar la bicicleta del desaparecido, pero los esfuerzos del equipo desplegado no consiguieron el resultado deseado.

Lo intentaron durante toda la jornada miembros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza -acompañados por un helicóptero que sobrevoló el entorno de Anboto- personal de la DYA y la Cruz Roja además de voluntarios particulares. El propio hijo de Juan Álvarez quiso agradecer la labor de colaboradores y equipos de rescate al término de la infructuosa jornada, según el portal Goiena.eus.

Miembros de la DYA de Gipuzkoa, en las labores de búsqueda. / DÝA GIPUZKOA

No se sabe nada de Álvarez desde que el jueves abandonara su domicilio para dar un paseo por el monte. Al no volver por la noche su familia alertó a los servicios de emergencia de su desaparición sobre las 23.00 horas, según fuentes del departamento de Seguridad. Nadie conoce hacia dónde se dirigió, pero la búsqueda se centra en los montes de la zona después de que el servicio de SOS Deiak haya recibido varias llamadas aportando posibles pistas sobre su paradero. Al parecer, había salido de casa llevando consigo el teléfono móvil aunque, por causas que se ignoran, la comunicación con él no ha sido posible, ni tampoco localizar ninguna señal del teléfono.

Tras buscan durante tres días incluso en zonas escarpadas, simas y cuevas del entorno de Anboto, sigue sin hallarse rastro al guno del montañero.