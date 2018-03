Emakunde cree que el 8M «ha sido histórico y un ejemplo» Landaida ha destacado que la jornada de ayer fue fruto de una propuesta aglutinadora, donde «todas las mujeres, con independencia de su situación personal o laboral, pudieron encontrar un sitio» AGENCIAS Viernes, 9 marzo 2018, 19:34

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha destacado que lo vivido este jueves representa un «día histórico y una gran lección» y ha incidido en que la igualdad «se aprende y hay que enseñársela» a los más jóvenes, al igual que enseñamos «otros valores o comportamientos».

En declaraciones a Radio Euskadi, Landaida se ha referido a las movilizaciones desarrolladas este jueves por el movimiento feminista que culminaron con grandes manifestaciones en las tres capitales vascas.

Landaia ha valorado que se trató de una «propuesta aglutinadora» por parte de las organizadoras que permitió que «todas las mujeres, con independencia de su situación personal o laboral, pudieran encontrar un sitio en ella».

«Merecen una amplia felicitación, así como todas las mujeres que decidieron salir a la calle para dar visibilidad a la desigualdad estructural que sufrimos en el mundo y a la que hay que poner freno», ha añadido.

A su juicio, lo vivido ha servido para «reforzar la idea de que existe un alto grado de concienciación y sensibilización en materia de igualdad». «Ha supuesto un punto de inflexión en la medida que ha evidenciado ese compromiso real por parte de la sociedad y de las mujeres en particular para seguir trabajando desde nuestro espacio para construir una sociedad igualitaria en donde la igualdad sea efectiva y libre de violencia contra las mujeres», ha añadido.

Reunión sobre la brecha salarial

La segunda reunión de los agentes sociales con el Gobierno Vasco para tratar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha retrasado y se celebrará el próximo 20 de marzo en Bilbao. En el encuentro, anunciado inicialmente para este próximo lunes día 12, tomará parte el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, tras concluir la primera reunión, celebrada el pasado 20 de febrero, con una petición de datos actualizados a la institución sobre la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres y el número de empresas con planes de igualdad vigentes.

El sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, ha anunciado que tampoco acudirá a la segunda reunión de este foro, como hizo con la primera, al considerar que el problema de la brecha salarial no se resolverá en el marco del diálogo social.

El sindicato LAB ha anunciado este viernes que no acudirá a la nueva reunión y ha criticado la actitud "bastante condescendiente" del Gobierno Vasco con la patronal. Fuentes del sindicato han explicado a Europa Press que no asistirán a esta nueva reunión porque "no se han cumplido las condiciones" que LAB puso en el primer encuentro para participar en las siguientes convocatorias, entre ellas, la petición a Confebask de un estudio sobre la brecha salarial en los centros de trabajo, información que "no se nos ha trasladado". Por otro lado, LAB ha criticado la actitud "bastante condescendiente" del Gobierno Vasco, impulsor de esta mesa para abordar la brecha salarial, con la patronal.

Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT de Euskadi, Loli García y Raúl Arza, respectivamente, han señalado que, tras la huelga feminista de ayer, esperan que la patronal "no vaya a entretener la mesa" y que "no sería entendible" que la parte empresarial no acuda con interés de solucionar el problema de la brecha salarial.

Galería. En la foto, la barandilla de La Concha pintada de morado. En la galería de imágenes: actos reivindicativos por el 8M en todo Gipuzkoa / DV

El lehendakari habla de «éxito»

También el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado que la movilización social de este jueves fue "histórica", un "éxito" que ha atribuido al carácter "transversal" de los actos y al alto grado de "compromiso" social de la sociedad vasca.

Urkullu ha subrayado, en un acto celebrado en Vitoria, el "alto compromiso" evidenciado por las mujeres más jóvenes durante la jornada, algo que constituye una "garantía" para seguir avanzando hacia la igualdad.

Además, ha subrayado que después de muchos años de movilizaciones "con sesgo ideológico de uno u otro signo", la de este jueves "fue una de las movilizaciones más abiertas, transversales y plurales".

Urkullu ha recordado que el Ejecutivo autonómico está adoptando medidas para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre las que ha citado las medidas de conciliación de la vida laboral y personal aprobadas para los empleados públicos.