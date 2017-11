Ejercer de tío o tía, está en tus manos

Etorkizuna Eraikiz, una iniciativa de la Diputación para diseñar nuestro futuro entre todas y todos Jueves, 2 noviembre 2017, 11:10

No hace falta que tengas ni hermanos ni hermanas. Con un poco de tu tiempo, puedes ejercer como tal, de la mano del programa Izeba de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Consiste en apoyar a menores extranjeros que residen en nuestro territorio. No tienen ningún vínculo familiar, y viven en pisos de acogida tutelados por la Diputación, hasta alcanzar la mayoría de edad. Gracias al programa Izeba, que lleva 9 años funcionando y del que no había ningún referente fuera de nuestro territorio, cuentan con esas personas que deciden dedicar parte de su tiempo libre, una tarde, algún fin de semana, a echarles un cable.

En 9 años han sido más de 130 familias o personas las que han colaborado con este programa, muchas de las cuales mantienen el vínculo con esos menores incluso cuando alcanzan la mayoría de edad, y dejan de estar bajo la tutela de la Diputación. Actualmente son 20 familias las que apoyan a otros tantos menores. Para acompañarles al médico, para ayudarles a hacer alguna gestión, o simplemente para pasar un rato con ellos, escucharles, y que se sientan apoyados. Como lo harían con sus propios sobrinos y sobrinas. Una relación que enriquece a ambas partes.

El reducir las desigualdades sociales es el principal reto del programa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y esto engloba a todos y todas los y las residentes en nuestro territorio.

Descubre más en Gipuzkoa.eus/etorkizunaeraikiz