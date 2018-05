Duelo entre robots en Ficoba Los constructores preparan dos robots que están a punto de medir sus fuerzas en la categoría de humanoides. / F. DE LA HERA Euskobot, jornada de la Liga Nacional de Robótica de Competición, recaló ayer en Irun JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 27 mayo 2018, 08:50

Pumatron hace honor a su nombre: es veloz como un felino, tanto que puede permitirse circular por la parte más exterior de la pista. Aunque eso le suponga recorrer una distancia ligeramente superior, no tiene problemas en adelantar e incluso doblar a sus competidores. Y eso que Dr. Gang había empezado fuerte, consiguiendo el primer puesto de la parrilla de salida en la ronda clasificatoria. Pero en la primera tanda de la carrera ha estado un poco despistado, girándose y empezando a recorrer la pista en sentido inverso. «Eso está penalizado. Podría afectar a los demás competidores». Dr. Gang se queda sin correr en la siguiente ronda, en la que Pumatron llega a doblar a Fusión, el tercero en discordia. A partir de ahí, domina la competición y se proclama vencedor.

La cifra 4 equipos. Los catalanes Smith y Gadget, Puma Pride desde Castilla la Mancha y OP-Robots de Galicia son los cuatro equipos que han llegado a la penúltima ronda de la Liga Nacional de Robótica. El campeón se determinará en la última jornada, que se celebrará en julio en Gijón.

No es una carrera al uso, sino una de las categorías de Euskobot, la penúltima jornada de la décima Liga Nacional de Robótica de Competición que se celebró ayer en Ficoba. Por tercer año consecutivo, el recinto de Irun fue sede de una de las fases del campeonato que incluye tres categorías: humanoides, minisumo y carreras. Los robots más impresionantes se miden en combate en el primer apartado. Como indica el nombre de su categoría, su estructura tiene cierta semejanza con la del cuerpo humano y el aspecto de alguno incluso hace un guiño cultural: es el caso de Super Franky Bot, el humanoide de medio metro del equipo OP-Robots inspirado en Franky, el personaje del manga One Piece.

Los autómatas realizaron combates en las categorías humanoide y minisumo y disputaron carreras

El evento incluyó en esta tercera edición una categoría para estudiantes a partir de catorce años

Los robots de la categoría minisumo no son tan grandes; de hecho, la normativa especifica que no pueden pesar más de medio kilo. Pero no por ello es menos divertido verlos luchar uno contra otro para ver quién se sale antes del círculo en el que combaten.

Enganchando a los jóvenes

Cuatro equipos de constructores compitieron ayer en Euskobot: el citado OP-Robots, llegado desde Galicia; Smith y Gadget, de Cataluña; y el equipo PumaPride de Castilla la Mancha. Tras la jornada celebrada en Ficoba, la clasificación dejó en el primer puesto a Smith y a PumaPride en el segundo. Quién de los dos será el equipo ganador de este año se decidirá el próximo 7 de julio en la jornada final del torneo, que tendrá lugar en Gijón. Xavi, del equipo Smith, aseguraba ayer que «estoy muy contento. Yo solo formo el equipo y tengo que ocuparme de todo», pero su experiencia de diez años fabricando robots le han ayudado estar, actualmente, en el primer puesto de la competición.

Raúl Lapeira, miembro de la organización de Euskobot, señalaba que «el nivel ha sido impresionante, estamos muy contentos». Además, destacaba «el relevo generacional. La gente joven viene muy fuerte. Se nota la innovación y el enganche con el público de menor edad». Es uno de los objetivos de Euskobot: «que esos jóvenes a los que les gusta lo que ven aquí acaben haciendo robots y que, poco a poco, la Liga Nacional de Robótica vaya creciendo». Raúl Lapeira mostró su deseo de que «tengamos equipos de Euskadi» en próximas ediciones. «Los beneficios que genera la Liga son pequeños. Pero cuando empezamos hace diez años era totalmente para aficionados, y ahora, nuestro presupuesto anual ha aumentado. Esperamos seguir creciendo», concluía.

Desde luego, también en Euskadi hay cantera para ello: antes de las competiciones de la categoría profesional, Euskobot incluyó un apartado para estudiantes en el que participaron, entre otros, Pablo y Jon Mikel, alumnos de Electrónica de Don Bosco: «El sábado pasado participamos en una competición que organizó el colegio y conseguimos ganar». En Euskobot «hemos tenido algún problema, se nos ha salido una rueda del robot», pero aún y todo «hemos quedado segundos. No está mal», valoraban.