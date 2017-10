Donostia ya está en plena ebullición San Sebastian Gastronomika reunirá desde mañana a los cocineros más prestigiosos de India en el Kursaal IRAITZ VÁZQUEZ Sábado, 7 octubre 2017, 11:56

Un año más Donostia volverá a ser el mejor escaparate de las técnicas y elaboraciones más vanguardistas de la cocina. A partir de mañana, con India como país invitado, cada rincón del Kursaal se llenará de sabores, texturas y elaboraciones de este país que «es un continente y que tiene una cultura que es un mundo entero de culturas», recalcan los organizadores de San Sebastian Gastronomika Basque Country 2017.

Donostia será el punto de encuentro de los mejores cocineros indios y los chef más relevante a nivel mundial. Así, se completará un congreso que mostrará al mundo «una sociedad con una cocina de miles de años, un caudal inmenso de conceptos y técnicas». «Acogemos a India con curiosidad porque en nuestra cocina no solemos utilizar demasiado las especias. Será una oportunidad para aprender», aseguró el cocinero Hilario Arbelaitz.

India estará representada por su embajador más reconocido, el chef Gaggan Anand, del restaurante Gaggn de Bangkok, elegido como mejor restaurante de Asia, según The 50 Best Restaurants, por tercer año consecutivo. Capitaneados por este emblemático cocinero, en Gastronomika aterrizarán doce chefs con establecimientos tanto en India como en Estados Unidos o Inglaterra.

Junto a los chefs indios más reconocidos, un nutrido grupo de cocineros del país también tendrá la oportunidad de mostrar sus productos, técnicas y novedades. Desde el lunes comenzarán a desfilar por el Kursaal Joan Roca, Carme Ruscadella, Jordi Cruz, Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Elena y Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz o Pedro Subijana entre otros. También habrá espacio par dos cocineros de prestigio internacional como el portugués José Avilez, que vuelve a Donostia tras su visita en 2015, y el argentino Mauro Colagreco, a los mandos de Mirazur (Mentón, Francia), que cerrará Gastronomika con una demostración de su cocina.

Arbelaitz, Arzak y Torras, en la presentación de ayer en el BCC

El reconocido chef francés Michel Bras recibirá el Homenaje San Sebastian Gastronomika. Desde la organización han decidido realizar este reconocimiento por haber elaborado «una cocina creativa a partir del amor por una naturaleza que han influenciado a muchos de los mejores cocineros actuales». Recibirá el galardón este lunes y compartirá experiencias desde el escenario del Kursaal.

El IX Premio Gueridón de Oro, distinción que el congreso dedica al mundo de la sala y el vino, recaerá este año en Lous Villeneuve. «Un mito, una leyenda. Todo un honor que esté aquí», sintetizó en la presentación de ayer el periodista gastronómico Xavier Agulló que estuvo acompañado de el viceconsejero de Agricultura y Pesca, Bittor Oroz; el diputado de Turismo, Denis Itxaso; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; la directora del congreso, Roser Torras; el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, así como por varios de los miembros del comité técnico del congreso que está compuesto por Josean Alija, Hilario Arbelaitz, Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz y Pedro Subijana.

Premio periodístico

Nick Lander, periodista gastronómico del diario inglés The Financial Times, recibirá el V Premio de Periodismo Gastronómica Pau Albornà i Torras. Lander lleva desde 1988 escribiendo de gastronomía en el prestigioso periódico británico y además ha sido el autor de dos libros sobre cocina. También es asesor en materia de hostelería.

Las degustaciones a tiempo real desde las butacas del auditorio del Kursaal también tendrán su espacio este año. Será un gran banquete elaborado al momento por todos los cocineros invitados a Gastronomika, que empezará el lunes a las 10.00 horas y terminará el miércoles a las 19.00 horas.

Pero no todo serán fogones y degustaciones. San Sebastian Gastronomika se transformará en el escenario de la presentación del documental gastronómico ‘The Txoko Experience. The secret culinary space of the basques’, centrado en las singularidades de las sociedades gastronómicas. El trabajo está dirigido por el politólogo vizcaíno Yuri Morejón.

Además, Donostia se convertirá en la capital mundial del champagne, gracias al concurso ‘La Flèche d’Or’. Participarán algunas de las casas más emblemáticas, así como pequeños viticultores con producciones limitadas y destinadas a los consumidores más selectos.

Gastronomika ofrece una oportunidad única a San Sebastián de ofrecerse al mundo. Un escaparate donde mostrar sus mejores galas. Así al menos lo entiende Aduriz, quien señaló que el congreso es una oportunidad para «aprender. Pero también es una oportunidad para que otras culturas como la india descubran una ciudad tremendamente atractiva. Es un público muy interesante y una oportunidad para mostrarnos tal y como somos». Donostia Gastronomika y se encuentra en plena ebullición.