Donostia empezará a regular los pisos turísticos a partir de mañana Arizmendi El nuevo texto aprobado ha sido publicado este lunes en el BOG y entrará mañana en vigor ESTRELLA VALLEJO Lunes, 26 marzo 2018, 11:57

La entrada en vigor de la nueva norma donostiarra encargada de regular las viviendas destinadas a uso turístico comenzaría a partir de este martes, después de que se publicará este lunes el texto aprobado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG).

El documento quedó aprobado por la corporación municipal el pasado 1 de marzo durante la celebración de un pleno extraordinario, con los votos a favor del equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, y el posicionamiento contrario de toda la oposición. No obstante, los responsables municipales ya advirtieron entonces de que no hay intención de clausurar ningún inmueble que, por ejemplo, esté reservado durante las fechas festivas que están por llegar.

Lo que sí deben de tener en cuenta los propietarios de estas viviendas destinadas a fines turísticos es que en el momento en el que se publique en el BOG la nueva norma, deberán inscribir el inmueble para participar en el sorteo que establecerá el orden de tramitación de las licencias de actividad, una de las modificaciones incluidas en la última versión de la ordenanza. Para llevar a cabo la inscripción contarán, además, con 10 días en lugar de 5, gracias a la enmienda de Irabazi, transaccionada con el PSE, que salió adelante en la sesión extraordinaria de principios de mes.

Sin embargo, la ordenanza no ha estado exenta de controversia ni de alegaciones. Mientras que una parte de la población considera que flexibiliza en exceso las restricciones que plantea el Plan General, otro sector la califica de demasiado restrictiva e injustificada. Cualquiera que sea el caso, a partir de esta semana la Parte Vieja pasará a estar considerada como zona saturada; el Centro, Gros y partes de Amara, Egia y el Antiguo como área de alta demanda, donde podrá haber pisos en primera planta con usos no residenciales iguales o inferiores a 250 m2, además de un piso turístico en plantas altas por cada seis alturas; y la zona C, correspondiente al resto de la ciudad, donde se flexibilizan las condiciones hasta los 350 m2 de usos no residenciales y dos pisos turísticos por cada seis plantas en altura.