Donostia se compromete con el uso y reciclaje del vidrio con un mosaico Dos jóvenes colocan su vidrio en el mosaico de La Concha. / USOZ Goia recibió un galardón de Anfevi por la ciudad que más utiliza el iglú verde, más de 30 kilos por persona el año pasado DV SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 10:06

Los donostiarras son campeones en el uso responsable y en el reciclaje de vidrio en los iglús verdes. Hasta 38 kilos de este material sostenible aportaron los habitantes de la ciudad el pasado año, el doble que el resto de ciudadanos del Estado, que aún no parecen tan concienciados con las cualidades de un material sostenible y que respeta el medioambiente «gracias a un reciclado integral modélico». Ese es el mensaje que ayer difundieron desde el Paseo de La Concha los 'amigos del vidrio', Friends of Glass, que han coronado a San Sebastián como la capital del vidrio 2018. Y que ayer buscaron la implicación de los que no se hayan sumado aún a ese consumo mediante un gran mosaico, al que cada paseante podía añadir 'su vasito' de arena. Se trataba de completar con tarros y velas que una vez anochecido se iluminaron, y de «rendir un pequeño homenaje a los océanos». «El compromiso de este año se ha concretado en las etiquetas #YoElijoVidrio por un #OcéanoInfinito», indicó la Asociación de Fabricantes de Envases de Vidrio, Anfevique entregó un galardón al alcalde de la ciudad, Eneko Goia.

Metido en harina y para impulsar la iniciativa solidaria y ecológica, el regidor, además, bajó a la playa para recoger algunos restos de basura de la arena. «El galardón reconoce la implicación de cada uno de los afortunados residentes en La Bella Easo. Seguro que su enclave, su playa y sus verdes montañas no son ajenas a este espíritu colaborativo», indicó Juan Martín Cano, secretario general de Anfevi.