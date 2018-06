Donostia acogerá en noviembre el encuentro de la red mundial de ciudades del surf Goia ha convocado por primera vez a los once alcaldes de las localidades «para ver opciones de colaboración» ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 13 junio 2018, 06:34

Donostia es internacionalmente conocida por su bahía y su gastronomía. Pero su atractivo va más allá de una imagen de postal y de deleitar los paladares. La capital guipuzcoana forma parte de la Red Mundial de Ciudades por el Surf (World Surf Cities Network- WSCN) y el próximo mes de noviembre acogerá la sexta reunión de su asamblea que se celebra con carácter anual. Este comité surgió hace siete años con la intención de impulsar la actividad económica local a través del surf mediante el intercambio de conocimiento, ideas y cooperación en proyectos entre las consideradas 'surf cities'.

Así, según ha podido saber este periódico, entre el 20 y el 23 de noviembre, San Sebastián será la sede de un encuentro que reunirá a representantes de las doce ciudades miembro: Arica (Chile), Durban (Sudáfrica), Ericeira (Portugal), Huanchaco (Perú), Gold Coast (Australia), Las Palmas de Gran Canaria (España), Montañita (Ecuador), New Castle (Australia), New Plymouth (New Zeland), Viana Do Castelo (Portugal) y Santos (Brasil).

Además de la reunión anual, el alcalde, Eneko Goia, envió recientemente a sus homólogos una misiva convocándoles al primer encuentro de alcaldes de las ciudades del surf, en el marco de la cita anual del WSCN.

El objetivo de esta cita no es otro que «profundizar en las relaciones, ver la posibilidad de colaboraciones a nivel institucional, y dar un impulso definitivo a este proyecto único e irrepetible», manifiesta el regidor donostiarra en la carta.

Promoción del encuentro

La ciudad de San Sebastián promovió la creación de la Red Mundial de Ciudades del Surf en 2011 y lidera la secretaría técnica para la coordinación de sus actividades.

En su puesta en marcha estableció que una 'surf city' sería aquella zona urbana donde esta disciplina, la cultura del surf y el empleo en las industrias en torno al sector constituyesen una parte significativa de la base económica, social y cultural de la ciudad y donde existiera una industria del surf formalmente reconocida por el gobierno de la ciudad.

Encuentro WSCN Ciudades participantes 1. Arica (Chile) 2. Durban (Sudáfrica) 3. Ericeira (Portugal) 4. Huanchaco (Perú) 5. Goald Coast (Australia) 6. Las Palmas (España) 7. Montañita (Ecuador) 8. New Castle (Australia) 9. New Plymouth (Nueva Zelanda) 10. Viana Do Castelo (Portugal) 11. Donostia- San Sebastián 12. Santos (Brasil)

Así, dentro del programa previsto, aunque aún hay cuestiones pendientes de matizar, consta por ejemplo, una visita a la empresa guipuzcoana Wavegarden, que desarrolló un sistema capaz de generar olas perfectas de hasta dos metros en instalaciones lejos del mar, o desplazar a los asistentes al centro Hurley/Pukas, situado en la playa de la Zurriola.

Goia destacó que este encuentro es «una gran oportunidad para toda la industria y el sector afincados en Donostia, Gipuzkoa e Iparralde», en referencia a las tiendas, escuelas de surf, fabricantes o agencias especializadas. El regidor donostiarra subrayó asimismo que la ciudad lleva «varios años» intentando posicionarse en este mercado, «y acoger esta red en noviembre demuestra que Donostia tiene ya un lugar y una voz propia».