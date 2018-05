Donar sangre para regalar vidas Aitor Huarte, un donostiarra de 28 años, en la sala de donaciones. / FOTOS: ARIZMENDI Tabakalera acogió ayer una jornada abierta de donación amenizada con diferentes actividades JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 30 mayo 2018, 06:49

Donar sangre es una de las actividades más generosas que existen y esa generosidad puede ser definitiva para salvar la vida de las personas. Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera acogió ayer una jornada abierta de sensibilización hacia la donación de sangre cuyo propósito fue impulsar el cambio generacional entre las personas donantes y concienciar sobre la necesidad de que se convierta en un hábito, porque todos los días se producen trasfusiones.

Durante toda la mañana, se desarrollaron diferentes actividades en la cuarta planta del centro cultural. Desde las 9.30 hasta las 13.30 horas, los donantes pudieron disfrutar además de actuaciones solidarias en directo de la mano del músico Xabi San Sebastián; los artistas donostiarras Olatz Beobide e Isidoro Fernández, quienes deleitaron al público con sus personajes teatrales y el monologuista Telmo Irureta. La propuesta, organizada por Gipuzkoa Solidarioa y la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, abarcaba la posibilidad de acercarse a donar y también de participar en las actividades complementarias que acompañaron a este acto.

«Queríamos amenizar la jornada para que la gente pierda ese miedo a donar sangre. No es lo mismo ir al centro médico que venir aquí y compartir la experiencia con más gente», explicó Diego Bisabarros, uno de los organizadores del evento.

Durante toda la mañana, decenas de personas se acercaron a Tabakalera para aportar su granito de arena en esta causa. «Existe una necesidad constante de donaciones, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles y por ello no he dudado en venir. Me he encontrado con gente super profesional y amable», apuntaba Maitena Salinas, la periodista que acaba de desembarcar de su aventura marítima a bordo de 'L'Hermione'.

Reconocimiento médico

Tras haber rellenado un formulario con sus datos, los interesados en donar tuvieron que someterse a un reconocimiento médico en el que se les midió su tensión, número de glóbulos rojos, pulso, temperatura, y se les realizó un cuestionario en profundidad, que tiene implicación legal en el caso de que hubiera algún problema con la muestra obtenida. Si el reconocimiento resultaba positivo, podían pasar a la sala de donación.

«La donación es un gesto muy sencillo para una persona sana y aporta esperanza de vida a otra que está enferma. En cuanto vi la publicidad de esta jornada no dudé en pasarme, ya que es algo que siempre he tenido pendiente», señaló Karmele Faso, una donostiarra de 39 años. «He tenido que venir porque mi novia se ha encargado de organizar el evento», apuntó Aitor Huarte entre risas. «Pero en cualquier caso hubiera venido encantado a donar. Me parece una buena causa y un tema de vital importancia», apostilló.

Aunque no todos tuvieron suerte de llegar hasta la sala de donaciones. «He estado hace poco con anemia así que no me lo han permitido. Llevaba años queriendo hacerlo pero tendré que esperar a la próxima. La verdad es que me ha dado pena porque me hacía ilusión», contó Helena Nuñez, una donostiarra de 39 años. Aún así, aprovechó y se quedó a ver las actuaciones.