Se disparan en Gipuzkoa los avisos por vertidos no autorizados a los ríos Un vertido de una papelera tiñó en verano de rojo el río Amezketa. Ya ha sido sancionada. En lo que va de año URA ha recibido 184 alertas, el doble que en 2013, si bien solo una mínima parte son graves

El color rojo con el que aparecieron teñidas las aguas del río Amezketa el pasado julio hizo saltar la alerta. Una empresa papelera había vertido una sustancia no autorizada que originó uno de los 184 avisos que la agencia vasca del agua, URA, lleva registrados este año en Gipuzkoa. Y su mala praxis motivó la apertura de un expediente sancionador que, como en la mayoría de los casos punibles, se resuelve con una multa. Esos 184 avisos por vertidos no autorizados sitúan a este territorio a la cabeza de Euskadi, pero desde URA aclaran que un mayor número de actuaciones no está directamente vinculada con una mayor contaminación de sus ríos, ni con vertidos más peligrosos para el medio ambiente o para la fauna y flora que habita los cauces. «Solo en el 10% de los vertidos no autorizados que se detectan hay mortandad de peces», aclara Josu Perea, como fotografía general de un problema que, pese a la multiplicación de esos avisos, cada vez es menor, más puntual.

«Son casos puntuales que alarman pero apenas contaminan», asegura URA

Una lectura de los últimos datos ofrecidos por la consejería de Medio Ambiente, con unos 400 avisos de vertidos no autorizados en Euskadi en lo que va de año, contrasta con la interpretación de los mismos que realiza el director de Gestión de Dominio Público de URA. «La tendencia al alza se debe, de hecho, a una mejor calidad del agua -se notan más las incidencias- y a un mayor acercamiento de la gente a las cuencas» de los ríos, asegura. Y Gipuzkoa, que desde 2013 ha duplicado el número de alertas, «es de hecho una de las zonas con mejor recuperación del estado ecológico de la masa de agua», añade el ‘comisario’ encargado de vigilar la salud de todos los cauces vascos.

Negligencias, averías, errores humanos y, sobre todo, fallos en los sistemas de conexión entre colectores y redes de conducción por las que circula el agua están en el origen de la mayoría de estos vertidos descontrolados que, no obstante, «son la parte testimonial», recalca Perea, del volumen de vertidos «autorizados» que cada día se realizan en Euskadi bajo «controles muy frecuente». «Los vertidos no autorizados son episodios muy puntuales y apenas suponen carga contaminante», asevera.

En este momento, hay más de 2.000 vertidos autorizados en Euskadi, en los que, según datos proporcionados por el propio consejero Iñaki Arriola en el Parlamento Vasco, hasta septiembre se habían realizado otras tantas inspecciones, tomado más de un millar de muestras por parte del personal de URA y hecho más de 8.500 analíticas para comprobar que cumplen con los requisitos exigidos para su autorización. «Buena parte de esos vertidos autorizados se producen en actividades ubicadas en suelo urbano o en aglomeraciones (de población)», apuntó en su día Arriola. Y ahora, el técnico de aguas explica con más detalle esa afirmación. «El grado de contaminación de un lugar no tiene tanto que ver con el número de avisos, como con el grado del servicio de gestión de aguas que se presta». Es decir, Perea indica que el riesgo de vertidos y de contaminación es menor en zonas, como la mayor parte de Gipuzkoa, donde un mismo consorcio presta un servicio «integral» de todo el ciclo de agua urbana, desde «la parte alta» -como llaman a la conducción por colectores- hasta el abastecimiento o saneamiento a través de las depuradoras. «Llevar toda la gestión -como muchos casos del consorcio de aguas de Gipuzkoa, del Añarbe o Txingudi- hace que los vertidos de aguas residuales que deben pasar por depuradoras sea menor».

Aguas rojas o verdes

Y es que buena parte de esas fugas proceden de fallos en ese sistema de conducción y, por eso, sus responsables son ayuntamientos o entes públicos. En Gipuzkoa, en este momento, de las sanciones incoadas en 2017 dos van dirigidas a los ayuntamientos de Beasain y de Hernani. La primera, en concreto, por el vertido de cloro que se produjo en verano desde las piscinas municipales al río Oria y que provocó, en ese caso, la muerte de algunos peces.

Pese a no haber «voluntariedad», indica Perea, ese es uno de los episodios más graves ocurridos este año en el territorio, junto con el ‘agua roja’ de Amezketa -cuyo responsable también ha recibido su sanción-, o el color verde que adquirió el Urola en Azkoitia por otra fuga procedente de una empresa de cromados, también sancionada. El caso de Usurbil, distingue Perea, «es competencia de Salud Pública y de la red de saneamiento». Pero también tiene «cierto paralelismo con los vertidos» -relaciona el técnico-, por esos fallos en la gestión del ciclo del agua que surgen en mayor medida cuando el servicio no es integral.

«La mayoría de vertidos no son intencionados, se producen por imprevistos o falta de previsión de que ocurra un accidente», y cuando alguien «da la alerta se resuelven». Esos casos se quedan en la vía administrativa y se enfrentan a multas de entre 400 y 15.000 euros, y solo las negligencias graves o situaciones recurrentes, llegan hasta los juzgados de lo penal y pueden ser castigadas hasta con penas de cárcel por delitos medioambientales. «Algunos de los avisos que recibimos son irrelevantes», explica Perea. Y solo en la mitad, la investigación permite dar con el responsable. «Depende del tiempo que transcurra desde que se produce el vertido hasta que alguien da el aviso», indica este responsable técnico de URA, que asume la dificultad para llegar hasta el final de algunos casos.

Uno de esos casos es en la salida de la presa Alzola en Deba, donde aparecen unas espumas de origen aún desconocido -estamos «investigando»-; y «preocupa» la situación del río Ego a su paso por Eibar o la regata de Mijoa, en Mutriku. Los tres puntos críticos de Gipuzkoa.