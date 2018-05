Caravantur: Disfrutar de un viaje a medida

Es «otra forma de viajar», una manera diferente de disfrutar del ocio en la que tu casa va contigo. Noelia Varona lleva quince años en el mundo del autocaravanismo y hace cuatro puso en marcha la empresa Fun Fun Caravans. Es una de las expositoras de Caravantur, la feria que acoge Ficoba este fin de semana y en la que se constata, como señala Noelia Varona, que las autocaravanas «se han puesto de moda».

El evento dio inicio ayer a su segunda edición con el buen sabor de boca que dejó la experiencia del año pasado: la primera edición de Caravantur, en mayo de 2017, reunió a más de 9.300 visitantes. Se realizaron más de medio centenar de operaciones de venta generando un volumen de negocio superior a los dos millones de euros. A la espera de conocer cuáles serán las cifras de esta segunda edición, Caravantur ha crecido en extensión: «este año ocupamos los tres pabellones de Ficoba», explica Marcos Muñoz, responsable del evento.

Un plan para las familias La organización de Caravantur espera que, al igual que en 2017, en esta segunda edición la afluencia de público a la feria sea alta: «el año pasado tuvimos, aparte de mucha gente de Gipuzkoa, visitantes de Navarra, Bizkaia y Araba», explica Marcos Muñoz. Muchos de los visitantes acudieron en familia, por lo que en esta segunda edición se ha habilitado un espacio de ocio infantil, en el pabellón 3. En esa misma zona hay un espacio de cafetería y una 'food truck'. «Cada vez se ven más vehículos de este tipo», aunque el volumen «aún no es equiparable a otros países como Alemania o Francia, donde las autocaravanas son un modo de vida». No obstante, esa sensación de que estos vehículos de ocio están de moda es cierta: «las matriculaciones han aumentado mucho en el Estado». «Estamos a las puertas del verano y queremos ofrecer esta alternativa para disfrutar de las vacaciones a parejas, familias o grupos de amigos. Es como llevarte el hotel a cuestas», afirma Muñoz.

La oferta de autocaravanas y furgonetas tipo camper que acoge el ferial puede adaptarse a todos los públicos, y no solo en cuanto a la tipología de los vehículos sino también a la forma de disfrutar de ellos: Marcos Muñoz destaca especialmente la posibilidad no sólo de comprar, sino de alquilar una autocaravana o camper: «quienes no quieran comprar uno de estos vehículos pero sí disfrutar de ellos tienen esta opción».

Desde 100 euros al día

Precisamente, Fun Fun Caravans trabaja en esta modalidad: «mucha de la gente que se acerca quiere viajar por primera vez en autocaravana y vivir una experiencia diferente», explica Noelia Varona. «También tenemos clientes que quieren lanzarse al mundo de las autocaravanas comprando la suya propia, pero que primero quieren probar a ver si les convence el concepto y la experiencia». Algunos prueban un modelo en alquiler antes de decantarse definitivamente, porque «esto no es como comprarse un pantalón y si no me gusta no me lo pongo...». Por eso, desde Fun Fun Caravans «damos alternativas».

En la muestra no falta espacio para los food trucks. Debajo a la izquierda, dos jóvenes esperan a recibir explicaciones. A la derecha, numersoas personas desfilaron ayer por la feria. / DE LA HERA

En cuanto a los precios, alquilar una autocaravana ronda los 100 euros por día, si bien «depende de la temporada». Y, en función del número de jornadas que se contraten, «hay descuentos con los que el coste final puede ser más económico». En el precio se incluyen «la ropa de cama y el menaje. Los clientes sólo tienen que traer la maleta. Queremos que tengan todas las comodidades posibles». En el expositor de Fun Fun Caravans se muestran desde autocaravanas adecuadas para una pareja aventurera, hasta vehículos de seis plazas en los que puede viajar una familia numerosa. «Hay de todo».

Fun Fun Caravans colabora con YpoCamp Caravanas Evasión, empresa de Irun que, en este caso, ofrece autocaravanas y vehículos camper en modalidad de compra: «también hemos traído nuestro catálogo de accesorios, que tenemos en el concesionario», concreta Urko García. Entre los vehículos que han traído a Caravantur destaca «una Westfalia», tipo camper, «con un cuarto de baño incorporado, en un vehículo bajo de dos metros con el que también puedes moverte por la ciudad». Resulta sorprendente que en un vehículo de ese tamaño pueda caber «una cocina, la nevera, cama, un cuarto de baño... Una de las características de Westfalia es que aprovechan todos los rincones», explica Urko García.

Espíritu aventurero

Según destaca, el mercado de las camper «está aumentando en toda Europa. Todos los fabricantes han multiplicado sus modelos. El mercado está creciendo en general, pero sí es cierto que en nuestra zona, en la costa atlántica y sobre todo en Euskadi, las camper triunfan. Supongo que es por nuestro espíritu aventurero».

Estas furgonetas que pueden transformarse en pequeños hogares permiten «moverse fácilmente. Hay mucha gente joven que usa este vehículo en su día a día», y que el fin de semana lo utiliza para hacer escapadas. No obstante, una camper puede adaptarse incluso a una familia con niños: algunos de los vehículos ofrecen la opción de incorporar literas. El modelo de camper familiar ronda los 48.000 euros.

Una familia sale de visitar el Burger Bar La Pepita. Debajo a la izquierda, leyendo las características de la furgoneta. A la derecha, un técnico informa a dos visitantes interesados. / DE LA HERA

En cuanto a la oferta de autocaravanas, existen vehículos amplios «con todas la comodidades para estar como en casa; con los espacios bien delimitados, cuarto de baño, cocina grande, armarios... Y también con pequeños garajes en los que llevar las bicicletas». En cuanto a precios, Urko García señala que en lo que se refiere a vehículos nuevos «tenemos desde 55.000 euros. En los de segunda mano depende de los kilómetros que tenga la autocaravana, el estado en el que esté, la marca...», pero el precio de partida ronda los 30.000 euros. En el stand de Ypocamp Caravanas Evasión se muestran dos de segunda mano «y tenemos una tercera en el concesionario».

Urko García participó en la primera edición de Caravantur y recuerda la gran afluencia de público: «hicimos muchos contactos, pero no pudimos atender a cada cliente durante todo el tiempo que habríamos querido. Este año venimos con refuerzos y queremos atender a todos los interesados de la mejor forma posible», asegura.

Mikel Gerrikagoitia, en el expositor de Gaursa, destaca la selección de vehículos camperizados que han llevado a Caravantur: «tenemos dos marcas del grupo Gaursa, Nissan y Renault», y también «una transformación integral» que dota a una furgoneta de «dos camas, cocina, muebles...».

Otro de los vehículos que destaca Mikel Gerrikagoitia es una novedad en el mercado, «la Traffic Space Class, con posibilidad de crear una cama en la zona de los asientos traseros. Es un vehículo muy demandado». Con un tamaño «un poco más pequeño» está la NV 200, con elevación y que también permite «una transformación integral». Coincide en destacar el éxito de las camper «en Euskadi, y en concreto en Gipuzkoa. Este tipo de vehículos se adapta muy bien a nuestros gustos, nuestra forma de disfrutar el ocio... Son muy versátiles y tienen mucha aceptación», asegura.

En cuanto a los precios, Mikel Gerrikagoitia indica que hay que tener en cuenta dos aspectos: por una parte, «el precio del vehículo de base, que depende del tipo de motorización, el acabado, las opciones... En una Traffic o una NV 300 puede rondar, de media, unos 25.000 euros con un equipamiento muy completo». Por otra parte, están las transformaciones: «pueden ir desde la posibilidad de incluir sólo la cama de abajo», en cuyo caso el precio ronda los 5.000 euros, «hasta una camperización integral con camas arriba y abajo, cocina, ducha, muebles de interior...». En este caso, el coste puede estar «entre los 18.000 y los 20.000 euros».