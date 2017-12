La Diputación reforzará los servicios directos de Tolosa y Lasarte-Oria a San Sebastián En 2018 sale a licitanción la concesión de Buruntzaldea, única que queda por actualizar de todo Lurraldebus DV Martes, 26 diciembre 2017, 13:09

La Diputación pondrá en marcha en 2018 el proceso de licitación de la concesión de Buruntzaldea, única que queda por actualizar en todo Lurraldebus, con varias mejoras según recoge el anteproyecto presentado por el ente foral.

Los autobuses directos entre Tolosa y San Sebastián de 55 a 62 en días laborables, manteniendo los actuales horarios y añadiendo, además, 16 servicios en sábado y 9 en domingos y festivos, importante novedad esta última ya que en la actualidad no existen autobuses directos los fines de semana.

Por otra parte, se reforzarán los servicios a primera hora de la mañana al campus universitario de la EHU-UPV, con más autobuses o vehículos articulados de mayor capacidad y se mantendrán los servicios a Hospitales con los mismos horarios.

El anteproyecto del departamento de Movilidad propone que los autobuses directos de Lasarte-Oria hasta San Sebastián (línea T-1) pasen de 17 a 64 ya que según sus informes el 70% de las personas que utilizan a diario el autobús Tolosa-San Sebastián (T5), lo coge en Lasarte-Oria.

En el caso de Andoain, en los nocturnos de fin de semana además de unirse con Urnieta, Hernani, Astigarraga y San Sebastián, va a mantener su actual servicio nocturno con Lasarte-Oria y San Sebastián, pasando a tener 2 líneas diferentes en los nocturnos.

Astigarraga, por ejemplo, contará con un autobús nocturno en fines de semana que le unirá además de con San Sebastián, Hernani y Urnieta, también con Andoain.

Otra de las mejoras que se introducirán en la nueva concesión es el servicio desde Buruntzaldea a Hospitales en domingos y festivos; en la actualidad, el eje Tolosa-San Sebastián es el único servicio de Lurraldebus que no dispone de conexión con su centro hospitalario comarcal los domingos y que no se puede poner en marcha si no se licita la nueva concesión.