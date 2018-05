La Diputación garantiza que la atención en el centro Bidean para mujeres maltratadas «es la adecuada» Peña y Lezertua, en el centro, con responsables de la Diputación y el Ararteko, hace unos días. Prosigue su investigación interna para esclarecer las quejas presentadas por once exusuarias por un supuesto «trato negligente» ARANTXA ALDAZ Jueves, 24 mayo 2018, 17:57

La Diputación de Gipuzkoa ha asegurado esta tarde que la atención actual en el centro de acogida Bidean, para mujeres víctimas del maltrato, «es la adecuada» y «no se están dando ninguna de las deficiencias» incluidas en las quejas recibidas en el Ararteko, y hechas públicas en un comunicado por parte de Donostiako Feministak. Así lo ha subrayado la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en una comparecencia en Juntas Generales, para dar explicaciones sobre la situación del centro a petición de los grupos EH Bildu y Podemos.

Peña ha reiterado que la institución «investigará hasta el final« si, tal y como recogen esas once exusuarias, en el centro se dieron situaciones de maltrato institucional, que incluiría frases «humillantes y degradantes» y el «abandono total» del piso de acogida. Los hechos denunciados este mes de mayo se remontan a 2014 e incluyen también testimonios más recientes de principios de 2018. La diputada ha reconocido que se trata de «un tema muy delicado y grave» y ha admitido su preocupación. «Me preocupa el contenido de las quejas, el modo en que han sido presentadas y me preocupa que haya víctimas en sus domicilios que no se atrevan a dar el paso de acudir a un servicio de atención público por los problemas que hayan leído en los medios de comunicación». «Nos interesa más que a nadie aclarar la situación», ha remarcado.

La diputada ha dicho que el expediente abierto por su departamento, en paralelo a la investigación en curso del Ararteko, donde se han presentado once denuncias, está en fase de instrucción, por lo que no iba a poder responder a todas las cuestiones, dada la confidencialidad requerida y a la «especial protección» a las mujeres, pero se ha comprometido a dar cuenta de todo ello una vez se cierre el expediente. Peña ha negado que la Diputación haya actuado con «pasividad» a la hora de responder a los problemas detectados en el piso, para lo cual ha repasado la cronología de los hechos y ha concluido que el plan de mejoras iniciado se puso en marcha «antes de la queja mediática». Esas mejoras incluyen aspectos como la mejora de la configuración del piso de acogida, la adecuación de los horarios, el arreglo de desperfectos, la adaptación de espacios polivalentes, entre otras cuestiones. También ha señalado que fue en diciembre, en el curso de una inspección de rutina, cuando se evidenció la necesidad de que el centro tuviera una nueva ubicación, un traslado para el que se han entablado conversaciones con varios ayuntamientos guipuzcoanos, ha dicho.

Peña ha insistido en trasladar un mensaje de confianza a las mujeres maltratadas que puedan necesitar el recurso público para refugiarse de la violencia de género. «Que no duden en acudir a la red», ha subrayado. Y también se ha detenido en la «dificultad» de avanzar en la investigación interna dado que las quejas no se han presentado a la Diputación, sino al Ararteko y se está a la espera de que las denunciantes den su consentimiento para que la Defensoría del Pueblo traslade la información a la institución foral. «Es díficil gestionar unas quejas que se refieren a 2014», ha añadido, aunque «en cualquier caso, investigaremos hasta el final».

«Preocupación» de la oposición

Desde Podemos-Ahal Dugu, la juntera Mónica Mora ha mostrado su «preocupación» al comprobar que «no todo estaba funcionado de manera tan correcta» y ha vinculado los problemas del personal con el hecho de que se trate de un servicio subcontratado. Al final, ha afirmado, «cargan sobre estas personas la rebaja económica con la que han concursado».

Desde EH Bildu, Ernesto Merino ha reprochado a la diputada que «no han tomado medidas hasta que ha estallado el caso mediáticamente» y le ha recordado que en junio del año pasado, en una comparecencia en Juntas Generales del sector se trasladaron los problemas en el centro. «Es claro que se dan situaciones convivenciales de roce por el hacinamiento», fue una de las frases trasladadas en aquella sesión que Merino ha leído. En aquella intervención también se advertía de que había mujeres que anticipaban su salida del centro «por hacinamiento pese a no haber terminado satisfactoriamente su proceso». Merino le ha acusado a Peña de «dejación de sus responsabilidades» y le ha exigido que resuelva el problema «con urgencia».