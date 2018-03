«Dijo que me iba a matar, se acercó con un cuchillo en la mano y me lo clavó en la tripa» Piden 10 años de prisión para un joven colombiano por un intento de asesinato en San Sebastián JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 marzo 2018, 06:42

El móvil sigue siendo una incógnita. La cuchillada sufrida hace dos años por un vecino del barrio donostiarra de Egia a manos de un joven de nacionalidad colombiana podría esconder un ajuste de cuentas por presunto tráfico de drogas. Al menos es lo que sospecha la Policía. Pero nada de esto trascendió en el juicio que ayer se celebró en la Audiencia, en cuyo banquillo de los acusados se sentó Andrés Felipe T.S., para quien la Fiscalía de Gipuzkoa solicita diez años cárcel. El ministerio público le imputa un delito de asesinato en grado de tentativa. El acusado admitió haber sido el causante de la lesión, si bien matizó que actuó en defensa propia.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2016. Según la Fiscalía, el acusado se dirigió sobre la 10.15 horas al domicilio de la víctima, situado en una calle del barrio de Egia. Allí, con una pistola simulada en una mano y un cuchillo en la otra, entró en la vivienda, donde tras una discusión el agresor clavó el arma en el abdomen de Daniel P.G. A consecuencia del ataque, la víctima sufrió una herida de la que le sobresalía parte de los intestinos. Tras los hechos, el herido fue evacuado al Hospital Donostia, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El acusado afirmó que la mañana de los hechos se dirigió a casa del agredido tras haber permanecido «secuestrado» dos días en una vivienda de Andoain. El investigado precisó que sospechó que la víctima estaba involucrada en su cautiverio, ya que, según dijo, había encontrado prendas suyas en el piso en el que estuvo.

«Me defendí»

El encausado, que dijo haber mantenido una estrecha relación de amistad con el herido, detalló que se personó en su casa «con la intención de que me explicase el motivo por el que había permanecido retenido». Añadió que al llegar tocó el timbre, «pero nadie me respondió. Esperé y al cabo de un rato salió Claudia, la pareja de Daniel y le enseñé la pistola de juguete que había comprado en un chino. En aquel momento, discutimos fuertemente y vi cómo Daniel venía hacia mí. Traía un cuchillo en la mano. Daniel intentó cerrar la puerta. Yo puse la mano para que no lo hiciera y la pistola se cayó al suelo. Cuando vio que la había perdido, se me echó encima», declaró.

El acusado dijo que se defendió. «Le quité el cuchillo, era plateado, de cocina, de unos quince centímetros. Si no se lo quito, me lo clava», explicó el acusado, quien admitió haberle asestado una cuchillada, aunque enmarcó la acción en un acto de legítima defensa.

La versión del acusado, sin embargo, encontró réplica en las manifestaciones del herido. El testigo dijo desconocer el motivo por el que el procesado le dirigió semejante ataque. Recordó que la última relación que había tenido con él fue por una transacción con un vehículo.

La víctima rechazó que hubiese intentado agredir con un cuchillo al acusado. «Yo acababa de ducharme y mi pareja había salido unos segundos antes de casa. De pronto, escuché un gran alboroto que provenía del exterior y abrí la puerta de casa. Vi a Andrés que llevaba una pistola en una mano y el cuchillo en la otra. Me dijo que me iba a matar. Se acercó y me clavó el arma en la tripa», relató el testigo.

En la sesión de ayer también testificaron agentes de la Ertzaintza que el día de autos, tras el ataque, escucharon una conversación entre el presunto agresor y la pareja de la víctima en la que el primero «le decía algo así como 'ojito' con lo que decían'. En otro momento indicó que le dijera al herido que 'ni se le ocurriera denunciarle'».

El juicio quedó suspendido y se reanudará el próximo 19 de abril.