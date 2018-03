Una de cada diez mujeres maltratadas en Euskadi necesita la RGI para evitar la pobreza Las concentraciones del 8M clamaron contra la violencia de género. / IÑIGO SÁNCHEZ 659 víctimas, con 860 menores a su cargo, sobreviven con la prestación económica Presentan características particulares al resto de perceptores: son más jóvenes, hay más extranjeras y hay más exentas de buscar trabajo ARANTXA ALDAZ Sábado, 17 marzo 2018, 10:56

La violencia de género y la pobreza están separadas por una delgada línea para aquellas mujeres que no tienen ingresos o carecen de un empleo. La dependencia económica es uno de los motivos que suele disuadir a las víctimas del maltrato a poner una denuncia contra su agresor. Sometidas y anuladas psicológicamente, el miedo por el futuro ejerce de freno a la hora de recurrir a los juzgados para plantarle cara a su pareja o expareja, sobre todo cuando además se tienen hijos. Por eso, los apoyos económicos para proteger a la víctima y a los menores a su cargo significan mucho más que una ayuda para llegar a fin de mes. En Euskadi, 659 mujeres y sus hijos, 860 menores en total a su cargo, sobreviven con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal ayuda social contra la pobreza. De ellas, 182 viven en Gipuzkoa, según datos aportados a este periódico por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que también concede otros sustentos para que estas mujeres puedan rehacer sus vidas, como las ayudas de pago único. Suponen el 14,5% de las 4.519 mujeres que denunciaron maltrato el año pasado.

Las víctimas de la violencia de género representan a un colectivo pequeño (el 1% del total de perceptores) con características particulares de entre el amplio abanico de titulares del subsidio, entre los que hay desempleados, jubilados con pensiones bajas o trabajadores pobres, que completan sus nóminas con la ayuda social hasta alcanzar el salario mínimo. Cobran una media de 853 euros al mes cuando perciben la prestación al completo (en dos de cada tres casos), y las 154 mujeres que mantienen un empleo y completan sus ingresos de trabajo reciben 685 euros. La edad les diferencia del resto. Son, en general, mujeres jóvenes. Casi ocho de cada diez de ellas tienen menos de 45 años, frente al resto de perceptores, de mayor edad, sobre todo por el peso del colectivo de pensionistas. Seis de cada diez cobran el complemento de familia monoparental, porcentaje muy superior al del total de titulares de la RGI (15,9%).

Los datos 182 víctimas del maltrato residentes en Gipuzkoa cobran la Renta de Garantía de IngresosEn Euskadi, en total son 659 perceptoras. Características Edad El 81,4% tiene menos de 45 años. La edad media es de 37 años. Formación El 76% han cursado como mucho hasta los estudios obligatorios, y tan solo hay un 3% de universitarias. Experiencia laboral El 66% no ha tenido ninguna experiencia laboral previa en los últimos cinco años. El 23% de las víctimas que perciben la ayuda la cobran como complemento de un sueldo bajo. Intermediación laboral Un 23% están exentas de tener que estar disponibles para trabajar, por diferentes causas, como la incapacidad temporal, enfermedad o la propia valoración de Lanbide.

La nacionalidad es otro indicador particular. Cuatro de cada diez son mujeres extranjeras, porcentaje que asciende al 45% si se observa el lugar de nacimiento, ya que muchas han ido adquiriendo la nacionalidad española. La prevalencia de extranjeros en el cómputo general de perceptores es inferior, en torno al 30%.

También resulta llamativo el número de ellas que están exentas de buscar trabajo, una de las condiciones de Lanbide para poder cobrar la ayuda social. El 23,4% no está obligada a esa intermediación laboral, bien por incapacidad, por una enfermedad o por la propia valoración de Lanbide que considera que no se encuentran en condiciones de estar disponible para un empleo. En el total de titulares de la RGI, ese porcentaje es mucho más bajo, del 11,2%. «Las dificultades personales que atraviesan estas mujeres tienen un fuerte impacto en su potencial laboral», remarcan desde las oficinas del servicio vasco de empleo, donde gestionan la RGI. El nivel académico de la mayoría de ellas es bajo, lo que tampoco ayuda para que puedan lograr un empleo que ayude económicamente a rehacer sus vidas. El 76% de ellas ha cursado como mucho hasta los estudios obligatorios, y tan solo hay un 3% de universitarias. Dos de cada tres no han tenido una experiencia laboral previa en los últimos cinco años. Desde Lanbide apuntan a que, pese a que puede parecer un porcentaje alto, aún es más elevado en el total de titulares, donde el 80,7% de los perceptores no ha trabajado en ese periodo.

Cambios previstos

Los requisitos de acceso son más flexibles que para el resto de perceptores y se contemplan excepciones, como el hecho de que solo tienen que cumplir un año de empadronamiento y de residencia efectiva (para el resto son tres años). También pueden beneficiarse personas de entre 18 y 23 años (la edad mínima para la RGI son 23 años). Pero hay otras medidas que están siendo sometidas a revisión. Una de ellas, criticada desde asociaciones de mujeres, es la de acreditar la existencia de malos tratos con una resolución judicial o un informe del Ministerio fiscal, o que presenten una orden de protección. Las organizaciones de mujeres vienen reclamando que sea suficiente una valoración de los servicios sociales municipales. Es uno de los cambios que se está estudiando para la futura reforma de la RGI, cuyo proyecto de ley será presentado en breve por el Gobierno Vasco. De momento, desde Lanbide se asegura que «se ha tenido en cuenta para incluir otras formas de acreditación».

También ha sido objeto de críticas el hecho de que las víctimas tengan que sacar rendimiento económico de la vivienda habitual a partir de los dos años de haber abandonado el hogar. Los colectivos de mujeres consideran que este requisito obliga a las víctimas a mantener una mínima relación con su maltratador y han pedido que se elimine del listado de condiciones para poder cobrar la ayuda. Para el resto de perceptores, la normativa de la RGI establece que no se puede cobrar la prestación si se tiene una vivienda en propiedad que no es la habitual.