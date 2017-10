«Despertarte y no tener que echar mano de las gafas es un gran alivio» Juan Francisco Oliva, en la charcutería Maribel del mercado de San Martín, donde trabaja. / SARA SANTOS Los tratamientos más innovadores en cirugía refractaria y cataratas, en el Aula de Salud de esta tarde IGNACIO VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 octubre 2017, 06:46

Juan Francisco Oliva Santos procede de un pueblo cercano a Salamanca capital, San Miguel de Valero, pero lleva 40 años en Gipuzkoa trabajando con su mujer en la charcutería Maribel del Mercado San Martín de Donostia. «Llevamos aquí desde que estaba el viejo mercado, trabajando de autónomos», afirma el carnicero. Juan Francisco empezó a ver «distorsionado» hace un tiempo. «Para cortar la carne no me molestaba, más bien notaba dificultad para conducir y para leer». Tenía cataratas en los dos ojos, por lo que decidió consultar con un especialista porque «iba viendo cada vez menos».

«A mí hijo ya le había operado el doctor Aramendia, de la Policlínica Gipuzkoa, y quedó muy contento, así que yo también decidí ponerme en sus manos», confiesa Oliva. «Me quitó la catarata y, además, me puso una lente para ver de cerca y de lejos. Ahora veo perfectamente», confiesa el salmantino.

El caso de Juan Francisco Oliva será comentado en el Aula de Salud de Quirónsalud, en el que los oftalmólogos Iñaki Aldasoro del Hospital de Día Quirónsalud Donostia y Mercedes Zabaleta, de Policlínica Gipuzkoa, explicarán hoy los «grandes avances» que existen en cirugía refractaria, glaucoma, presbicia y cataratas. La sesión 'Problemas visuales que afectan a nuestra vida diaria' comenzará a las 19.30 horas en el Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo.

«La Seguridad Social me intervenía solo de la catarata pero no me ponía la lente, por lo que ahora estaría viendo de largo pero no de cerca», afirma Oliva, quien añade que «ya que me intervenían, quería arreglar las dos cosas». Juan Francisco se operó hace dos meses «y desde entonces veo bien». El carnicero afirma que los médicos le dijeron que si no se quitaba pronto la catarata podría dejar de ver del todo. «Así que tenía que quitármela a la fuerza, y la verdad es que no he notado ninguna herida ni ninguna molestia». En la Policlínica le informaron de todo antes de la operación y le dejaron tiempo para que se lo pensase. «Lo decidí enseguida». Al día siguiente dijo que sí, y diez días más tarde ya le habían operado. «A las dos horas ya estaba en casa». Juan Francisco asegura que la mejora de visión se nota nada más salir del centro médico. «Me operaron primero de un ojo y a los tres días del otro, pero cuando entré en la segunda intervención ya veía perfectamente del primer ojo», reconoce.

La mujer del charcutero, Maribel, asiente al escuchar las palabras de su marido. «Francisco ahora está muy bien y no ha vuelto a tener ningún problema para leer ni para conducir, ni siquiera de noche», concluye ella.

«Ha merecido la pena»

Esther Garcés nació en Bilbao hace 34 años pero hace tiempo que se convirtió también en guipuzcoana de adopción. Esta arquitecta afincada en Errenteria trabaja muchas horas al día delante del ordenador. «Tenía miopía y siempre había tenido que usar gafas o lentillas». Una amiga en su misma situación se puso en manos del doctor Aldasoro, del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, y le recomendó que se operase para «liberarse» por fin de las engorrosas gafas.

«Pedí cita y fui a la consulta». El doctor Aldasoro le explicó con detalle el tipo de operación más conveniente en su caso. «Me lo expuso todo de manera clara, me dio seguridad y me puse en sus manos», afirma la arquitecta.

«En mi caso utilizó una técnica que se llama 'Lasik', que no fue nada molesta», confiesa Esther. «Con las gotas anestésicas que me pusieron ni me enteré del efecto del láser». Tras el postoperatorio, le recomendaron estar uno o dos días en oscuridad total, «pero por lo demás no me supuso ningún inconveniente». Esther solo necesitó una semana de baja en el trabajo y afirma que «ha merecido la pena. Solo despertarme y no tener que echar mano de las gafas es un gran alivio», sentencia.