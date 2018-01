ELA denuncia que la empresa de mantenimiento se negó a mandar más personal Un trabajador retira la nieve que bloqueba el avance de un autobús el domingo en Etzegarate. / DV El sindicato pide a la Diputación que «asuma su responsabilidad» en los atascos del pasado fin de semana IGNACIO VILLAMERIEL Martes, 9 enero 2018, 06:38

El temporal de nieve dio paso ayer a otro temporal, en este caso político, para pedir cuentas de la gestión de la Diputación en las carreteras de Gipuzkoa tras los atascos del pasado fin de semana. El responsable de la Construcción y Obras Públicas de ELA, Igor San José, pidió al ente foral que «asuma su responsabilidad». En un comunicado, San José indicó que, «según algunos políticos», los atascos se han debido «exclusivamente a un repentino empeoramiento del temporal», frente a lo cual se preguntó «dónde estaba el plan de vialidad invernal para el 2018».

El responsable de ELA criticó que se «desconocen los medios humanos con los que se dispone para afrontar cada situación de Alerta del plan de vialidad invernal». A su juicio, «no existen los suficientes medios humanos como para llevar a cabo y cubrir el equipamiento material asignado para cada una de las alertas».

San José apuntó también que «no hay plantilla suficiente como para cubrir con un mínimo de dignidad y eficiencia una situación como la pasada. Y lo peor es que la Diputación lo sabe», apuntó.

Según San José, «ante las alertas anunciadas para el fin de semana», un representante de ELA realizó una propuesta de actuación a uno de los responsables de las UTEs de Mantenimiento de Carreteras de Gipuzkoa, cuya «explícita respuesta», según el representante de ELA, fue la siguiente: «No voy a gastar más dinero y, si no me lo pagan, no saco más operarios».

«Un desastre», critica el PP

También el PP de Gipuzkoa se mostró crítico con la gestión de la Diputación en este asunto. El secretario general de esta formación en el territorio, David Hernández, calificó de «desastre absoluto» la respuesta que el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa dieron a las personas que se quedaron bloqueadas en las carreteras durante el temporal de nieve.

Hernández consideró que el Gobierno Vasco y la Diputación «planificaron una respuesta al temporal sin ponerse en las peores condiciones, pecando de optimismo y sin emplear a fondo los medios disponibles hasta que la situación ya se había desbordado». El dirigente del PP censuró que ambas instituciones no prestaran «la debida atención» a la advertencia que la delegada territorial de la Aemet, Margarita Martín, hizo en varios medios de comunicación el viernes por la tarde, cuando pronosticó nevadas abundantes a baja cota.