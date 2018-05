LAB defiende a las trabajadoras y acusa a la entidad foral de ser «la responsable» Afirma que la plantilla «lleva años denunciando las deficiencias del servicio» y asegura que seis de las ocho empleadas están de baja A. A. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 mayo 2018, 06:42

El sindicato LAB acusa a la Diputación de Gipuzkoa de ser «la responsable» de la situación del centro Bidean, investigado por una supuesta negligencia en la atención a mujeres maltratadas. En una nota de prensa, la central, con mayoría de representación en el sector, lamentó ayer que sean las trabajadoras «a quienes se ha puesto en el disparadero» y recordó que «el servicio corresponde a la Diputación, quien adjudicó su gestión a la empresa Fepas». La central no entró a valorar las graves acusaciones vertidas por parte de varias mujeres atendidas sobre «una parte de la plantilla» que, según esa versión, profirió «frases humillantes y denigrantes», incluso «culpabilizándoles» de su situación, como denunciaron en un comunicado. Pero sí salió a defender a las trabajadoras. Según LAB, la plantilla del centro «lleva años denunciando las deficiencias del servicio, sobre todo los últimos meses». Así, asegura que de las ocho trabajadoras en plantilla, «seis se encuentran de baja». «Llevan más de diez años ofreciendo este servicio y si Bidean sigue abierto es por su ingente trabajo, poniendo en juego su salud en ocasiones». La plantilla denuncia las condiciones de trabajo en el piso investigado. «El centro ha quedado obsoleto, las condiciones no son las mejores para ofrecer un servicio adecuado a las mujeres, no hay decreto que fije el ratio de trabajadoras (por la noche y los fines de semana solo suele haber una trabajadora en el centro), pero las trabajadoras llevan a cabo su trabajo con profesionalidad, ya que han luchado y se han implicado por un servicio mejor por largos años».

Servicios subcontratados

En la nota, el sindicato informó de que ha mantenido dos reuniones con la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, a petición de las trabajadoras, «para poner encima de la mesa sus reivindicaciones». «Por lo tanto, la Diputación tiene conocimiento de lo que ocurre en el centro desde el principio, y tenemos claro que la Diputación es la máxima responsable del servicio».

La central achaca a las políticas de las administraciones de «subcontratar servicio públicos relacionados con el ámbito de cuidados, así como privatizándolos. Eso conlleva la precarización de las condiciones laborales y repercute en la calidad del servicio, en detrimento de las trabajadoras y usuarias».