Decomisan una escopeta de balines a unos adolescentes que estaban en la playa de La Concha DV SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 07:21

Probablemente solo pretendían jugar, pero el juego les costó un pequeño susto. La Guardia Municipal de San Sebastián trasladó ayer a dependencias policiales a dos jóvenes menores de edad que se encontraban en la playa de La Concha con una escopeta de balines a la vista, y les decomisó el arma por carecer de registro y de la pertinente licencia para utilizar este tipo de elementos.

El incidente se produjo a las 16.45 horas, cuando un particular que estaba en la zona avisó a los agentes de que había dos jóvenes con una escopeta en la playa. Varios guardias municipales se desplazaron hasta el lugar, y pidieron al dueño del arma la licencia de uso correspondiente. Al no tenerla, los dos jóvenes fueron trasladados a dependencias policiales, donde se avisó a sus padres y se les decomisó la balinera. Ese tipo de materiales requieren, explicaron fuentes municipales, de una licencia para su utilización y no pueden llevarse por la calle sin la correspondiente funda.