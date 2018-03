David Calle: «He aprendido que donde realmente vas a ser feliz es fuera de tu zona de confort» Las matemáticas, la física o la química son ahora más fáciles gracias a los vídeos de David Calle. Finalista al Global Teacher Prize y Youtuber del año, David Calle ha ayudado a millones de estudiantes con unicoos.com UNAI LENIZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 marzo 2018, 08:54

La tercera edición de STARTinnova Summit reunirá a la comunidad docente para compartir y debatir diferentes puntos de vista sobre las últimas tendencias que se están viviendo en el mundo de la educación, con la educación emprendedora como mínimo común denominador. La ecuación de la innovación en el mundo educativo engloba a docentes y jóvenes estudiantes por igual, y quién mejor que David Calle para despejar la incógnita sobre su futuro.

Ingeniero de Telecomunicaciones, enseña matemáticas, física, química y tecnología en una pequeña academia y es profesor en el Máster de Innovación Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. En 2011 empieza a subir vídeos a Youtube para ayudar gratis a sus alumnos, sobre todo a aquellos que por culpa de la crisis tuvieron que abandonar sus clases. Ahora, con más de un millón de seguidores y más de 700 vídeos, se encuentra entre los tres canales educativos más importantes del mundo en habla hispana.

- ¿Cuál es la historia de Unicoos?

- Ésa va a ser la base de mi charla en STARTinnova. Contaré su evolución desde el punto de vista del emprendimiento: qué problemas me encontré por el camino y qué hemos conseguido no desde un punto de vista empresarial, sino motivacional.Habrá un turno de preguntas en el que podré explicar cómo grabo los videos, y también contaré las ventajas del flipped classroom: cómo dar la vuelta las clases, cómo cambiar la dinámica en la que los profesores imparten algunas clases.

- Con lo rápido que ha evolucionado el mundo en muy poco tiempo, ¿ha variado la forma de impartir clase?

- Hay muchos profesores que están haciendo cosas maravillosas, que están intentando cambiar la dinámica habitual de clase. Pero en la mayoría de los casos se sigue impartiendo ciencia igual que hace 40 años cuando no había Google, Internet o ni siquiera ordenadores, y esto no tiene sentido. Los chavales tienen que descubrir que casi todo lo que les apasiona tiene que ver con la tecnología; y cuando lo hacen, se ponen las pilas.

- ¿Una de las claves de su éxito es haber conectado con los jóvenes estudiantes, hablar su propio idioma?

- Yo muy humildemente intento enganchar a los chavales con mis vídeos; busco motivarles porque muchos de ellos no lo están hoy en día. Y teniendo en cuenta lo que nos depara el futuro, lo importante que va a ser la ciencia, debemos potenciar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Hay que intentar por todos los medios que los chavales no abandonen las ciencias porque un día no entendieron una ecuación.

- Al principio ha comentado que va a hablar sobre el aspecto emprendedor del proyecto. ¿Cuáles fueron las habilidades emprendedoras más importantes que necesitó para arrancar?

- La primera fue atreverme a empezar, que a veces es lo más complicado. Me daba muchísima vergüenza grabar videos, y además no tenía ni idea de nada que tuviera que ver con todo lo que hacemos en Unicoos: no tenía experiencia en redes sociales, editando videos, etc. Por eso, esa primera parte trata de 'vamos a intentar hacer cosas aunque nos toque trabajar duro'. La segunda parte tiene que ver más con la resiliencia, con aceptar el fracaso, con intentar mejorar día a día y aprender a no rendirse nunca. Y la posibilidad de encontrar un buen equipo, porque es importantísimo. En mi caso, por ejemplo, no gané el Global Teacher Prize y Unicoos ha tenido muchos problemas porque es un proyecto altruista, sin ingresos. Pero nuestro premio es otro, es conseguir que los chavales aprueben, o recibir mensajes de todo el mundo diciendo que lo que hacemos es importante.

- Ha mencionado el que es considerado el Nobel de la educación, pero sí ha conseguido otros importantes reconocimientos: Forbes le incluyó entre las 100 poersonas más creativas del mundo y los premios Bitácoras le nombraron Youtuber del Año. Esto también motivará a seguir adelante, ¿no?

- Buf, a mí me pillan por sorpresa y casi ni me lo creo. Cuando me dijeron que estaba entre las 100 personas más creativas del mundo pensé: '¡Pero si es que tiene que haber millones de personas más creativas que yo!'. Yo solo grabo videos con la pizarra y un rotulador. Pero evidentemente te dan energía para continuar, y al equipo le viene muy bien también para motivarse. Es algo genial, pero los premios hay que creérselos en cierta medida, nada más, porque también te dan mucha responsabilidad. En mi caso, la de poner en valor la labor de los profes, algo que asumo con todo el amor del mundo. Me han puesto en el candelero: de repente, te conviertes en la imagen de los profes sin quererlo y sin pretenderlo. Mira: yo tengo el cariño y el reconocimiento de mis alumnos en las redes sociales, pero la imagen de los profesores en este país se ha devaluado mucho, se les ha perdido el respeto y la consideración.

- Cuando graba un video no ve la reacción de sus alumnos, no sabe si quien está visionándolo está siguiendo sus explicaciones. ¿Cómo hace para mantener el interés durante todos estos años?

- Básicamente, como estoy un poco loco yo me pongo a grabar videos y me imagino a mis alumnos delante mío; me imagino sus caras como si estuviera en la academia donde trabajo. Además, me mandan a diario mensajes, por lo que aunque no sea de manera instantánea sí que recibo sus reacciones. Al principio estaba nervioso, muy tenso, quería aparecer más importante de lo que soy. Ahora me imagino que estoy en clase con ellos, trato de ser cercano.

- Además, sin miedo al error, un aspecto muy importante en el campo del emprendimiento. ¿Es una lección para todos?

- Para mí es fundamental; al principio me daba miedo confundirme porque queda grabado ahí, pero ya no me importa. Los chavales tienen que descubrir que los profesores no son infalibles, que no son perfectos. Y creo que es muy importante además que los profesores bajen al nivel de sus alumnos. El fracaso no es malo; en otros países está bien visto incluso, pero en España tenemos un concepto del fracaso bastante equivocado. Si no logras tu objetivo no pasa nada; inténtalo otra vez. Confundirse es bueno; de los errores se aprende muchísimo. Y si los chavales ven que los profesores se pueden confundir, le prestan más atención todavía.A mí me gustaría no confundirme, pero si lo hago no lo quito de los videos: pongo un cartelito, meto a Britney Spears o incluso saco un muñeco. No hay ningún problema.

- Un mensaje que repite mucho es 'Podemos cambiar el mundo', que transmite también a sus alumnos...

- Mi sueño y mi esperanza es que por favor lo cambien. Esta generación tiene un montón de valores que no tenía la mía, son más creativos y sociales, aunque son más impacientes; necesitan resultados rápidos. Pero la vida es una carrera de fondo y estos jóvenes tienen todas las posibilidades tecnológicas del mundo a su alcance, posibilidades que no han tenido sus padres. Hay que hacerles creer que no tiene límites, porque pueden conseguir muchas cosas.

- Millones de personas han aprendido de sus vídeos en estos años de vida de Unicoos. Pero, ¿qué ha aprendido usted?

- He aprendido que saliendo de tu zona de confort es donde vas a ser realmente feliz, donde vas a poder mejorar. Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de donde ya has llegado. Yo hace siete años pensé que mis videos sólo ayudarían a mis 30 alumnos y ahora son millones en todo el mundo.