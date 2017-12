«Creía que también veían el sitio como un activo cultural» La alcaldesa de Pasaia expresa su «malestar» por la demanda y el presidente del puerto defiende que «estamos obligados» a interponerla A. C. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 diciembre 2017, 06:43

La alcaldesa de Pasaia apela a una cuestión política y el presidente de la Autoridad Portuaria a un asunto meramente técnico y jurídico. Ahí reside el fondo de la discrepancia. Pese a que la advertencia de acudir a los tribunales ya sobrevolaba desde junio de 2016, Izaskun Gómez mostró ayer «cierto malestar» por no haber recibido «una llamada» para avisarle de que la denuncia se había consumado. Y expresó su contrariedad porque se «nos acuse de enriquecimiento injusto» cuando «hemos invertido 1.252.000 euros desde 2006 -782.000 desde 2012, incide- para recuperar un espacio que estaba totalmente degradado», y que ahora «sería una ruina». De la otra parte, Ricardo Peña insistió en que se trata de «una obligación jurídica» por haberse negado a regularizar hasta ahora la situación según marca la ley de puertos, y asegura que «ellos (el Ayuntamiento) saben que no tienen razón».

Ambos responsables se verán hoy en el consejo de Administración que celebra el puerto, y aunque el asunto no está en el orden del día, fuera de la reunión algún mensaje se cruzarán. «En el contexto de colaboración institucional, y yo pensaba que de confianza y cortesía, en que nos movemos, cuando menos creo que no se han guardado las formas», reprochó Gómez, que reclama una solución que no exija al Ayuntamiento pagar por ocupar un edificio que han rehabilitado. «Creía que el puerto quería estrechar lazos con los pasaitarras y veía la labor en Casa Ciriza como un activo. Me gustaría saber si creen que hubiese sido mejor dejar abandonado el edificio», añadió la alcaldesa, que de momento no contempla cambiar su posición.

Peña, por su lado, reprochó al Consistorio que siga rechazando el pliego de condiciones. «Nosotros queremos regularizar la situación, y si el Ayuntamiento se presta, se retiraría la denuncia». Pero el presidente de la Autoridad Portuaria afirma que no puede hacer caso omiso a los «apercibimientos» que hemos tenido desde Puertos del Estado para que se solucione el asunto, y recuerda a Pasaia que «no puede pretender que todos le regalemos» el uso de edificios. «Tendrá que asumir su responsabilidad».

REACCIONESIzaskun Gómez Alcaldesa de Pasaia «Me gustaría saber si preferían dejar abandonado el edificio» Ricardo Peña Pte. de la Autoridad «El Ayuntamiento sabe que no tiene razón. No es un capricho personal»

Peña recalca que «no es un tema personal» ni político, y que «de hecho me llevo bien con la alcaldesa». «Pero esto está al margen de las personas. No es un capricho mío, son los servicios jurídicos» los que instan a llegar a los tribunales, tras los intentos realizados. «Yo llevo cinco años en la Autoridad Portuaria y hemos tratado de resolverlo», pero de momento no hay entendimiento posible. Y ahora será el juez el que decida.