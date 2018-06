Multitudinaria protesta en San Sebastián por la decisión de dejar en libertad provisional a 'La Manada'

Gobierno Vasco: «Está en las antípodas del sentir social»

El Gobierno Vasco ha considerado que el auto de la Audiencia de Navarra está «en las antípodas del sentir social, que ha avanzado muchísimo en los últimos años en todo lo que tiene que ver con la censura de la violencia contra la mujer y que no va comprender en absoluto una resolución de esta naturaleza». El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha declarado ante los periodistas en Bilbao que no se puede realizar un juicio «estríctamente jurídico» de la decisión de la Audiencia de Navarra hasta no conocer la argumentación completa. Considera que la «clarificación y actualización» de los tipos penales relativos a la violencia sexual contra las mujeres «es urgente e inaplazable».

«Esta resolución hace más perentorio aún, si cabe, la reforma de los tipos penales relativos a la violencia contra las mujeres, y particularmente los relativos a la violencia sexual. Se ha creado una comisión al respecto pero es evidente, y esta resolución apunta en esa dirección, que es necesario acelerar los trabajos de esa reforma del Código Penal porque los tipos penales de la violencia contra las mujeres están mal resueltos», ha finalizado Erkoreka.