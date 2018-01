Condenado por circular ebrio por Donostia y huir de la Ertzaintza a 110 km/h DV SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 07:24

Un conductor ha sido condenado a ocho meses de cárcel por conducir en estado de ebriedad y escapar de la Ertzaintza a 110 km/h por San Sebastián, saltándose semáforos en rojo y circulado por aceras y jardines, hasta empotrarse contra un vallado de un concesionario de coches tras haber colisionado con un semáforo y dos contenedores de basura.

Durante el juicio por estos hechos, el acusado reconoció lo sucedido y se mostró conforme con la pena que solicitó la Fiscalía, por lo que ahora ha sido condenado a ocho meses de prisión por un delito de conducción temeraria. Además, no podrá conducir durante un año y ocho meses y deberá indemnizar al Ayuntamiento de Donostia con 423 euros por los desperfectos causados en el semáforo, y en mil euros a la Mancomunidad de San Marcos, propietaria de los contenedores dañados. Asimismo, tendrá que compensar al concesionario de coches. No obstante, la sentencia suspende el cumplimiento de la pena de prisión al encausado con la condición de que no vuelva a delinquir en los dos próximos años.