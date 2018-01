Condena por agresión al investigado por la muerte de su hijo en una sima de Navarra El abogado junto al acusado y su hija, a la salida de la Audiencia de Navarra, en 2016. / CALLEJA El progenitor, que fue exculpado por el fallecimiento del joven, aceptó ayer en Donostia dos años por saltar dos dientes a puñetazos a otra persona J. PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 enero 2018, 07:08

Un hombre fue condenado ayer en la Audiencia de Gipuzkoa a dos años de prisión por propinar varios puñetazos en la boca a otra persona que sufrió la pérdida de dos dientes. El acusado es José Antonio I., vecino de la localidad navarra de Legasa, que en 2016 fue arrestado por su presunta relación con la desaparición de su hijo Iñaki, cuyo cadáver fue hallado en una sima de Donamaría siete años después de su desaparición. El padre no obstante quedó exculpado de la muerte.

El progenitor compareció ayer en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia donostiarra. Lo hizo asistido por su abogado y acompañado, entre otras personas, por su hija.

Los hechos objeto de este proceso se remontan al 6 de agosto de 2014 y sucedieron en un hotel de una población guipuzcoana. Sobre las seis de la tarde de aquel día, el acusado, un conocido tratante de ganado navarro, agredió a la víctima, a quien le propinó varios puñetazos. Debido a los golpes, la víctima perdió los dos incisivos superiores y otras cinco piezas dentales se vieron afectadas. También sufrió una lesión en el labio superior.

El acusado, que inicialmente se enfrentaba a una pena de cuatro años de cárcel, acudió a un proceso de mediación en el que reconoció los hechos, demandó el perdón de la víctima, reparó el daño causado y se comprometió a no mantener relación alguna con el perjudicado ni con su familia. Fruto de la mediación, el ministerio público estimó que en el caso concurría una atenuante, de manera que rebajó la petición de cuatro a dos años, que las partes aceptaron. En la vista de ayer, una vez hecho público el acuerdo, el magistrado Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia, informó al acusado de las condiciones del acuerdo. José Antonio I. mostró su conformidad, tras lo cual el presidente dictó el fallo.

La pena de dos años de cárcel quedó, no obstante, en suspenso, a condición de que el acusado no vuelva a delinquir en el plazo de los dos próximos años. Igualmente, durante el mismo periodo, el acusado no podrá comunicarse por ningún medio ni tampoco aproximarse a la víctima ni tampoco a su familia.

Investigado en 2016

El acusado fue investigado hace dos años por la muerte de su hijo y aunque llegó a ser detenido, la Justicia navarra le exculpó. El progenitor fue arrestado, siete años después de la desaparición de su hijo, Iñaki. La pista del chico se perdió en marzo de 2008, horas después de que hubiese dado positivo en un control de alcoholemia en Doneztebe. La Policía foral inmovilizó entonces su coche y aun cuando intentó regresar a su casa en un taxi, le fue imposible dar con uno libre. Finalmente, fueron los agentes forales quienes le llevaron a Legasa. Allí, en torno a las siete de la mañana, fue visto por la panadera de la localidad. A partir de aquel instante, ya nada se supo de él hasta que en diciembre de 2014 un grupo de espeleólogos descubrió su cuerpo en una sima en la vecina localidad de Donamaría.

Tras meses de investigación, en junio de 2015, la Policía foral registró la vivienda familiar en Legasa y detuvo al padre, como presunto autor de la muerte. Los agentes al frente del caso llegaron a la conclusión de que el fallecimiento del joven se produjo en el transcurso de una agresión de la que Iñaki fue víctima por parte de su progenitor, que estaría enfurecido por el incidente del control de alcoholemia. Los policías sostuvieron que el padre se deshizo del cadáver y lo arrojó a una sima.

Tras su arresto y puesta a disposición judicial, el padre quedó en libertad, después de que la Fiscalía así lo solicitara. Meses después, la Audiencia de Navarra cerró el caso e incluso cuestionó que la muerte del joven fuese un homicidio. En cualquier caso, la Audiencia resolvió que aunque se tratase de una acción homicida los datos solo conducían a obtener meras sospechas acerca de la posible autoría. Y concluyó que no había pruebas que permitieran considerar de manera suficientemente razonable la probabilidad de que fuera obra del padre.