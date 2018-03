Buscamos la mejor foto del temporal de nieve Alderdi Eder nevado / Nerea Hernández El Diario Vasco pone en marcha un concurso especial Fotolector en el que nuestros lectores pueden participar enviando sus fotos del temporal de nieve. Demuestra que nadie como tú ha captado el temporal de nieve y gana fantásticos premios EL DIARIO VASCO Viernes, 2 marzo 2018, 18:19

¿Tienes más de 16 años y has sacado fotos del espectacular temporal de nieve que hemos vivido en Gipuzkoa? Esta es tu ocasión perfecta. Buscamos la mejor foto del temporal de nieve, y por eso el concurso Foto del Lector está aquí. Si has quedado atrapado en la nieve, si tu jardín ha amanecido cubierto por un espeso manto blanco o si has tenido la oportunidad de salir con un trineo o jugar con la nieve, y has inmortalizado todos esos momentos, Foto del Lector es el concurso ideal para ti.

Concurso Foto del lector ¿En qué consiste? Envíanos tu foto del temporal de nieve del pasado 28 de febrero ¿Hasta cuando puedo participar? El plazo para el envío de las fotos está abierto desde el 2 al 11 de marzo, hasta las 23:59 horas. ¿Cuándo se cierra el plazo para votar? El plazo de votación estará abierto del 2 al 12 de marzo, hasta las 23:59 horas. ¿Cuándo se conocerán los ganadores? Los ganadores se publicarán el 13 de marzo. ¿Cuáles son los premios? El premio del jurado consiste en un vale de 600€ a consumir en FNAC Donostia. El premio del público será una cena para dos en el restaurante Narru. La participación se premiará con un bono para dos en la Talaso La Perla. ¿Dónde puedo participar? Envíanos las fotos en la web de Foto del Lector, entrando en fotolector.diariovasco.com.

El funcionamiento del concurso es muy sencillo. Del 2 al 11 de marzo puedes enviarnos tus fotografías a la web del concurso Foto del Lector. Selecciona aquella foto, o fotos, que mejor refleje el temporal de nieve. El momento más emocionante, el más familiar, el más divertido, la estampa más atractiva, una foto curiosa o llamativa... Envíanos esa foto única que hayas sacado durante el temporal y envíanoslo.

Desde el mismo día en que abrimos el concurso (2 de marzo), y hasta el 12 de marzo, podrás votar a tus fotos favoritas. Un día después, el 13 de marzo, martes, el jurado publicará su fallo, y anunciaremos la foto ganadora del público.

El afortunado que se lleve el gran premio del jurado, que elegirá entre todas las fotos participantes a la mejor, conseguirá un vale de 600 euros a consumir en FNAC Donostia. Y no nos olvidamos del ganador del público, ya que el más votado entre los lectores será premiado con una cena para dos personas en el restaurante Narru.

Participar tiene premio en Foto del Lector. Entre todos los participantes que hayan votado al menos por un participante se sorteará un bono para dos personas en la Talaso La Perla.

Recuerda, desde el 2 al 11 de marzo esperamos tus fotos. Envíalas con la mejor calidad posible para convencer al exigente jurado y a los lectores del sitio web. Solo tenemos una condición: tienes que intentar sorprendernos con una fotografía única y diferente del temporal. ¿Aceptas el reto?

Consulta las bases del concurso y participa en el concurso Foto del Lector: Temporal de nieve. ¡Llévate el premio de la mejor foto del temporal de nieve!