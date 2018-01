Concentración de conductores el lunes en Arrasate Sábado, 6 enero 2018, 08:12

El sindicato LAB emitió ayer una nota de prensa en la que lamentaba la muerte de Javier Méndez, conductor de la empresa de transportes Pesa que cubría la línea de Lurraldebus. Además de mostrar sus condolencias y solidaridad con los familiares y amigos del fallecido, LAB hizo un llamamiento a los trabajadores de Pesa para participar en la concentración que el comité de empresa realizará el próximo lunes a partir de las 13.00 horas en la parada de autobús de Garibay de Arrasate. Desde el sindicato recordaron que esta es la primera muerte por accidente laboral de 2018, «y en 2017 fueron al menos 54 los trabajadores fallecidos por esta causa». Asimismo denunciaron que «tal y como ocurre en otros sectores, las condiciones laborales son también precarias en el transporte». En ese sentido señalaron que «los transportistas no tienen muchas veces una protección adecuada ante las enfermedades comunes y profesionales, y además denunciamos que estos accidentes no se contemplan en las estadísticas oficiales». «Las investigaciones de accidentes laborales en carretera suelen quedar en manos de la Ertzaintza, ya que Osalan no tiene competencias en ello, y son esas razones las que impiden trabajar en un modo seguro y digno», concluyeron.