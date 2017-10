Competencia concluye que 17 empresas de autobuses se han repartido el mercado en Gipuzkoa desde 1988 La investigación de Competencia ha puesto bajo la lupa el supuesto pacto de 17 empresas para repartirse el mercado de transporte de viajeros por carretera. / ARIZMENDI Destapa un sistema «sofisticado» para fijar precios que incluía el «boicot» a las firmas que se saltaran las reglas. Exime a la Diputación y a Euskotren, así como a otras cuatro firmas, inicialmente investigadas en la actuación de oficio abierta hace 18 meses ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 26 octubre 2017, 08:47

La entidad que vela en Euskadi por el libre mercado acaba de poner al descubierto la existencia en Gipuzkoa de un macrocartel del transporte de viajeros por carretera que ha estado operando desde hace tres décadas. Según una investigación desarrollada por la Autoridad Vasca de la Competencia que se ha prolongado durante 18 meses, diecisiete compañías de autobuses guipuzcoanas se han repartido el mercado (tanto servicios privados como públicos, entre ellos el transporte escolar) y han pactado precios a través de un sistema «sofisticado» de control interno en el que acordaban las tarifas que debían cobrar a sus clientes. Un negocio rentable y perfectamente atado, según se desprende de la investigación, para que ningún otro competidor pudiera hacerles sombra con una oferta mejor. En su empeño por no dejar entrar a nadie en su terreno, ejercían el «boicot» hacia las empresas «rebeldes» que no quisieran participar del pacto. Así consta en la propuesta de resolución de la AVC, que recoge las conclusiones sobre la investigación iniciada tras haberse recibido indicios de que no se estaban respetando las reglas de la libre competencia entre la mayoría de operadores en ese mercado.

La investigación, detallada en un documento de 131 páginas al que ha tenido acceso este periódico y que ha sido enviado a las firmas involucradas, pone el foco en la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Gipuzkoa, Avitrans, por haber impulsado estas prácticas desde al menos los años ochenta, cuando ya constan actas de juntas directivas «que atestiguan con claridad diversos acuerdos para armonizar el comportamiento de sus asociados en el mercado, reduciendo la competencia en el transporte de pasajeros por autobús en Gipuzkoa». En una de las más significativas se señala que «es necesario y conveniente que las empresas en sus ofertas adopten una postura unitaria en las tarifas para no perjudicar con posturas divergentes la posición del sector».

El grado de implicación de las 17 empresas señaladas varía, pero algunas de ellas ya operaban bajo ese supuesto pacto desde 1988, detalla el informe a partir de la documentación localizada en las inspecciones realizadas a las sedes de las empresas hace año y medio. Se trata de Alustiza Bidaiak S.L:, Arteondo Autobusak S.L., Autobuses Garayar S.A., Autocares Aizpurua S.L., Autocares Díez S.A., Autocares Hermanos Escudero S.L., Autocares Iparraguirre S.L., Autobuses Urbanos Irun Fuenterrabía S.L., Autocares Urpa S.L., Bengoetxea Autobusak S.A., Goiherri Bus S.L., Goierrialdea S.L. Gure Bus S.A.L., J. Apaolaza Autobusak S.L., Tolosaldea Busa S.L., Transportes Pesa S.A., y Unitravel Autocares S.L..

La investigación también puso al principio bajo la lupa a la Diputación de Gipuzkoa y a Euskotren -dependiente del Gobierno Vasco-, pero ahora ambas quedan eximidas de responsabilidad al no quedar acreditada su participación en el supuesto pacto de mercado. Igualmente, la Autoridad Vasca de la Competencia libera a otras cuatro firmas: Autobuses Interurbanos S.A., Compañía del Tranvía Eléctrico de San Sebastián a Tolosa S.A., Ekialdebus S.L., Herribus S.A. e Hijos de Antonio Areizaga S.A..

Propuesta de resolución. Sanción a: Avitrans. Alustiza Bidaiak. Arteondo Autobusak. Autobuses Garayar. Autocares Aizpurua. Autocares Díez. Autobuses Hnos Escudero. Iparbus. Autobuses urbanos Irun Fuentarrabia. Autocares Urpa. Bengoetxea Autobusak. Goiherri Bus. Goierrialdea. Gure Bus. J. Apaolaza Autobusak. Tolosaldea Bus. Transportes Pesa. Unitravel Autocares.

Eximidos Autobuses Interurbanos. Compañía del Tranvía Eléctri- co de San Sebastián a Tolosa. Diputación foral de Gipuzkoa. Ekialdebus. Herribus. Hijos de Antonio Areizaga. Sociedad pública Euskotren.

Hechos prescritos Autocares Aldalur Anaiak. Leintz Garraioak. Autobuses La Guipuzcoana. Ulacia Bidaiak.

Además, quedan prescritas las infracciones de cuatro empresas: Autocares Aldalur Anaiak S.L., Autobuses La Guipuzcoana S.L., Leintz Garraioak S.L. y Ulacia Bidaiak S.L.

Adjudicaciones millonarias

La propuesta de resolución, fechada este pasado 23 de octubre y que incluye las alegaciones presentadas por los afectados, considera también responsables «de adoptar y ejecutar decisiones» para desarrollar acuerdos anticompetitivos en el seno de la asociación Avitrans a M. G. O. y F. R. A, representantes de la entidad.

La investigación zanja que tanto el reparto de mercado como la fijación de precios se consideran infracciones «muy graves», que se castigan con una multa de hasta el 10% de la facturación de la compañía. De momento, el informe es una propuesta de resolución que la AVC deberá cerrar con la imposición, si lo merecieran, de las sanciones correspondientes. La multa más alta hasta ahora impuesta por la AVC fue de 18 millones a las empresas de catering que se repartieron el contrato de los comedores escolares públicos.

Tras la investigación, ahora queda fijar las multas por infracciones «muy graves SANCIONES

De los mercados afectados destaca por su volumen el transporte escolar público TRANSPORTE PÚBLICO

También se ha probado en el transporte de personal de Osakidetza o en las colonias de verano forales REPARTO DE MERCADO

«En Gipuzkoa no entra nadie y cada uno se respeta su territorio», declaró un investigado «PACTO DE NO AGRESIÓN»

«Desde al menos 1988, los acuerdos de Avitrans obligan a sus asociados a seguir unas tarifas fijas» LA FIJACIÓN DE PRECIOS

La empresa que se saltaba el pacto se quedaba sola y el resto no colaboraba con ella en servicios «BOICOT»

Las prácticas destapadas afectan a diferentes segmentos del mercado de transporte de viajeros por carretera, tanto privado como público, en el que destaca por su volumen el transporte escolar prestado a centros públicos, sujeto a licitación por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El importe de esas adjudicaciones entre 2002 y 2015 ascendió a 37 millones de euros.

También se han advertido falta de competencia y pacto de precios en el transporte de personal de Osakidetza -cuatro licitaciones convocadas por 9,8 millones-, de los participantes en las colonias de verano de la Diputación de Gipuzkoa -con un precio de licitación de 765.000 euros- o el transporte en autobús para los centros de la UPV/EHU -con un presupuesto de 1,4 millones-. En resumen, jugosos contratos públicos con millonarios resultados.

En el transporte urbano e interurbano, que también han sido objeto de investigación en este último año y medio, no se han considerado probadas prácticas fuera de las leyes de competencia.

Servicios «en propiedad»

La investigación describe cómo, además de fijarse unos precios, las empresas también se repartían el mercado. Existía «un régimen de propiedad de los servicios», esto es, se impedía que ninguna otra oferta pudiera competir con la empresa que tradicionalmente había realizado el servicio. Si un cliente se ponía en contacto para pedir un presupuesto a otra compañía, esta tenía que avisar al correspondiente «propietario» del servicio. Solo las nuevas rutas y servicios quedaban libres y las empresas podían presentar sus ofertas sin limitaciones.

«Existe un acuerdo de no agresión», llegó a declarar de forma voluntaria «y sin pudor» una de las empresas investigadas. «En Gipuzkoa no entra nadie y cada uno se respeta su territorio. Hasta los más revoltosos han ido comprobando cómo ellos se beneficiaban también del hecho que los demás respetaran su territorio», reveló otra compañía en una elocuente descripción.