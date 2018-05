«Si cobran las bolsas, se usarán menos» A partir del 1 de julio estará prohibido regalar las de plástico en todo tipo de comercios | Clientes y tenderos de Gipuzkoa ven con buenos ojos la medida, aunque los segundos avisan de que las alternativas, como las de papel, son más caras La donostiarra Mari Amago se lleva la compra en dos bolsas, aunque asegura que siempre usa el carro y valora positivamente la medida. / IÑIGO SÁNCHEZ AIENDE S. JIMÉNEZ Martes, 22 mayo 2018, 12:15

Todo el mundo tiene en su casa un cajón, una balda o un rincón en un armario donde guarda una cantidad incontable de bolsas de plástico, arrugadas y apelotonadas, que ha ido acumulando durante años al comprar en el súper, la carnicería, la pescadería... Pero a partir del próximo 1 de julio, aumentar ese recopilatorio no saldrá gratis, después de que el último Consejo de Ministros haya aprobado el decreto ley que prohíbe que los comercios regalen las bolsas a sus clientes.

Se trata de una medida que venía acechando desde primeros de año, y que en un principio tenía como fecha inicial de aplicación el pasado 1 de marzo, que se pospuso por encontrarse el Real Decreto en fase de proyecto. Finalmente el Ministerio de Medio Ambiente anunció el pasado viernes la aprobación de esa normativa que pretende reducir el consumo de bolsas de plástico en el Estado a través de la sensibilización de los ciudadanos.

Desde el 1 de julio será por tanto obligatorio cobrar todas las bolsas de plástico que se ofrezcan en cualquier comercio, excepto aquellas destinadas a contener alimentos a granel y las bolsas gruesas que tengan un porcentaje de plástico reciclado igual o superior al 70%. En algunos establecimientos de Gipuzkoa ya se han puesto en marcha de cara a esta nueva norma que afectará tanto a propietarios como a clientes. En la frutería Baratze, situada en la Parte Vieja de San Sebastián, sus propietarios calculan que expenden a diario cerca de mil bolsas de plástico. «Cada día pasan por aquí entre 400 y 500 clientes que transportan la fruta en una o más bolsas, por lo que el gasto es grande», explica Fabián Mariño mientras coloca unas cerezas. Por ello ve con buenos ojos esta medida que contribuirá a reducir lo que en muchas ocasiones se convierte en un derroche. «Hay quien para una manzana pide una bolsa», asegura el frutero.

«A mí no me pongas bolsa», le dice Mari Jose Aranburu, que ha comprado un poco de clavo y anís estrellado. «Me parece bien que se cobre, porque aunque creo que sí estamos concienciados con el reciclaje a veces somos un poco tramposos e incorregibles y las malas costumbres nos dominan». A su lado, Laura Laguna mete su compra en una bolsita de tela. «Desde que ví un documental sobre cómo están los mares soy anti plástico», reconoce. Otra clienta, Mari Amago siempre lleva su carro y también aprueba le decisión de se cobren y cree que «es el único sistema para que la gente deje de usarlas».

Los comerciantes valoran implantar otro tipo de contenedores para sus productos, como las bolsas de papel, pero advierten de que resultan mucho más caras y que no son tan resistentes. «Al año puedo gastarme unos 600 euros en bolsas, que es un dinero, y en papel salen mucho más caras», explica Enrique Molinero, propietario de los centenarios almacenes Ciprián del Boulevard de Donostia, quien considera que el pequeño comercio podría salir perjudicado. «Todo el material que me llega está envuelto en plásticos no reciclables. En vez de centrar las medidas en nosotros, debería gravarse a todos los que usan este material en grandes cantidades u obligar a los fabricantes de las bolsas a que estas sean biodegradables», señala. «No digo que me parezca mal, pero si me viene una señora a comprar un trapo de cocina por 1,50&euro, ¿qué me va a decir si le cobro 15 céntimos por la bolsa?».

Entre 5 y 15 céntimos

Una pregunta que podrá responder a partir del 1 de julio, ya que la obligatoriedad de esta medida hará que todos, propietarios y usuarios, tengan que acostumbrarse a una realidad que se ha ido poco a poco introduciendo en la vida cotidiana. Desde hace años muchas grandes superficies cobran por sus bolsas, por lo que la costumbre de llevar bolsas de tela, carros o incluso bolsas de plástico reutilizadas está cada vez más extendida. «Calculo que un 15% de los clientes vienen con su propia bolsa», asegura Maribel Bazurto, que regenta un ultramarinos en Donostia. A partir de este verano, quien no lo haga tendrá que pagar entre cinco y quince céntimos, según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente. El precio dependerá del grosor de la bolsa. «El que quiera contaminar, que pague, o que al menos le salga más caro», opina Rafa Romero, que desde hace años usa el carro.

Esta es tan solo la primera de las medidas que provocará la aprobación de este decreto, ya que a partir del 1 de enero de 2020 las bolsas de plástico gruesas deberán contener al menos un 50% de plástico reciclado y se prohibirán aquellas de plástico fragmentable, y desde el 1 de enero de 2021 todas las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras quedarán fuera del mercado. Todo con el objetivo de sensibilizar a los consumidores y dar los primeros pasos para liberar la naturaleza de residuos plásticos.