Beñat Juarros, el galáctico del clash royale Este irundarra de 16 años es el primer guipuzcoano que ha competido en la SuperLiga Orange de los eSports y ya se prepara para su próximo reto: jugar en Estados Unidos

Es una figura del Clash Royale. Son los eSports, los deportes electrónicos, competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Un universo incipiente con infinitas posibilidades. Y Gipuzkoa cuenta con un representante. Se llama Beñat Juarros Ugarte. Tiene 16 años. Es de Irun. Y tiene mucho talento. El futuro es suyo.

Todos los que se dedican a ello de manera más o menos profesional acaban de reunirse en Madrid en Gamergy, el evento de los eventos, que se celebra en el pabellón Ifema dos veces al año. Pero vamos a rebobinar. Queremos saber cómo se introdujo en los eSports y más concretamente en el Clash Royale: «Empecé a jugar porque era mi hobby favorito. Me coloqué en el top, empecé a llamar la atención y me fichó un equipo: ASUS. Eso pasó en septiembre de 2017 y fue un paso importante, porque pertenece a la SuperLiga Orange, la liga más potente que existe a nivel europeo. Con ellos estuve temporada y media».

Beñat rindió a tan buen nivel, su progresión fue tan llamativa, que dio el salto a otro equipo de Clash Royale más poderoso de los eSports: Team Queso. Este fichaje se produjo en marzo y su repercusión en el mundillo se asemejó a la de un fichaje galáctico. Además, han acabado la segunda campaña de la Superliga en tercera posición después de protagonizar una remontada de mérito, porque eran últimos. Junto a su llegada, empezaron a cambiar algunas cosas y se habituaron a ganar, la mejor medicina en el deporte. El siguiente reto no puede ser más seductor. «Acepté el desafío porque me va a permitir jugar en un campeonato mejor. En Estados Unidos», revela con orgullo. En Los Ángeles. Beñat se va a Hollywood.

Bienvenida que el equipo Team Queso brindó a Beñat. / ESPORTS/ELDESMARQUE

Sus orígenes

Se va a conquistar América. A jugar en el mejor campeonato que existe. Se llama CRL (Clash Royal League). Su ascenso es vertiginoso, tanto como la misma tecnología. Quién le iba a decir a aquel vecino del Bidasoa que comenzó cacharreando con la Nintendo DS con 9 años que acabaría cruzando el charco siete años después para perseguir su sueño. Así es la vida, tan inabarcable e imprevisible como los propios videojuegos.

«Con 9 años empecé a jugar al Shutters Island de la Playstation. Seguí así hasta los 15, hasta que salió el Clash Royale. Empecé a jugar desde casa con el móvil», cuenta. En esa época hacía vida normal, como cualquier otro, estudiando en el instituto (Pío Baroja, en Irun). Pero esa rutina habitual se acabó en marzo, cuando el fichaje por el Team Queso provocó que se mudara a Madrid: «Esta liga es más seria y provocaba este movimiento. Vivo con mis dos compañeros de equipo y el entrenador, en las afueras de Madrid».

No sólo ha cambiado su lugar de residencia, también su vida cotidiana. De estudiar historia, literatura o matemáticas ha pasado a entrenarse para las competiciones de los eSports: «Metemos como mínimo cuatro horas al día jugando al Clash Royale. Pero puedo estar perfectamente seis o más, porque el juego me gusta. También me dedico a crear contenido para mis cuentas de Youtube y Twitter. Y estudio inglés».

Profesionalización

Ese salto a Estados Unidos significa una profesionalización total. Un mensaje lo suficientemente revelador para saber cómo están las cosas y hacia dónde apunta el futuro inmediato. El Clash Royale, por cierto, es un juego de estrategia y tiene un parecido al ajedrez. Beñat nos lo explica desde el otro lado del teléfono: «El objetivo es tirar las torres del rival y hay un tiempo para hacerlo. Quien haya tirado más torres, gana. Hay tres torres y, normalmente, las partidas se deciden por una. Una partida standard dura tres minutos; una que se alargue un poco podría llegar a los seis. En una competición en un día podemos jugar tres partidas, con un tiempo de separación entre ellas».

Si no saben de lo que estamos hablando, les invito a que vean algún vídeo de competiciones para que se hagan a la idea de lo que genera este sector. Durante el año 2017, más de 850 millones de personas visualizaron este nuevo fenómeno en directo y por internet. Tienen audiencias millonarias, muchísima participación en las redes, sponsors de prestigio y mucho show. Una mezcla de combates de boxeo y encuentros de la NBA: «Soy bastante poco tímido y a mí me encanta jugar delante del público. La primera vez tienes nervios pero enseguida me acostumbré. Me motiva».

Queremos saber qué cualidades hacen falta para destacar en el Clash Royale. Beñat señala unas cuantas: «Reflejos para tirar las cartas, precisión para soltarlas en el lugar adecuado, control mental... En cuestión de segundos hay que tomar decisiones. También hay scouting y estudiamos a los rivales, con los que por cierto nos llevamos muy bien».

Una competición de eSports del mes de febrero celebrada en Montreal, donde se aprecia que el espectáculo reina por todo lo alto. / EFE

Madurez

Llama la atención su discurso, de verbo generoso, su templanza en el tono, su cabeza bien amueblada. Hablamos, insisto, de un chaval de 16 años. Se intuye por detrás, claro, la labor de sus progenitores: «¿Cómo lo llevan? Al principio, se pensaban que bromeaba, sobre todo cuando les conté que me tenía que desplazar a Madrid para viajar después a Estados Unidos, que iba a ganar dinero como un adulto... Mi madre siempre se ha informado más y tiene asumido que es una buena oportunidad para conocer lugares, aprender idiomas, vivir experiencias... Mi padre no lo entiende tanto y le cuesta más. Pero los dos me apoyan».

Beñat quería estudiar Audiovisuales pero, de momento, ha tomado otro tren. Uno de esos trenes que suelen pasar una vez en la vida. «Me encanta el Clash Royale. Me apasiona. Requiere un sacrificio porque he dejado la familia, los amigos, los estudios... Pero si se te presenta una oportunidad como ésta, pienso que no hay que dejarla escapar».