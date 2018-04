La cuenca del Oria, la más afectada por las intensas precipitaciones de las últimas horas 00:37 El río Oria prácticamente desbordándose a su paso por Andoain. / ARIZMENDI Las lluvias persistentes han provocado también varios desprendimientos en la red principal de carreteras en Gipuzkoa SONIA ARRIETA / JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 abril 2018, 09:43

Las intensas precipitaciones durante toda la noche mantienen a Gipuzkoa pendiente de sus ríos desde primera hora de la mañana. La cuenca del Oria sigue siendo la más afectada, con la alerta naranja activada y con una crecida importante del caudal en los tramos de Agauntza, Amundarain, Ibiur, alegia, Araxes, Belauntza, Leitzaran y Lasarte.

En alerta amarilla se encuentran las cuencas del Urola (en Ibaieder, Matxinbenta y Aizarnazabal), Deba (San Prudentzio y Oñati), Urumea (Añarbe y Ereñozu) y Oiartzun (en Oiartzun).

La situación se mantendrá hasta las doce del mediodía, momento en el que la alerta naranja quedará desactivada. Los pronósticos advierten de que a partir de ese momento, la lluvia será más «débil y ocasional».

Desprendimientos

Las carreteras no se han librado de los efectos del temporal y están registrando multitud de incidencias. Por un lado, en la N-1 se ha registrado un desprendimiento a la altura de Itsasondo, lo que ha obligado a cortar la vía. Se recomienda el desvío por la A-15.

Además, en la N-634 un nuevo desprendimiento a la altura de Zarautz, también ha obligado a cortar un carril en sentido Getaria. Se recomienda extremar la precaución en la zona

Cien litros en 24 horas

Ayer miércoles llovió todo lo que quiso y más. 122 litros en Berastegi, los mismos que en Bidania; 85 en Añarbe, 75 en Errenteria, 60 en Elgoibar, 59 en Azpeitia, 42 en Igeldo, 36 en Hondarribia... Fue lo más parecido al diluvio. Las intensas precipitaciones provocaron desbordamientos de ríos y regatas, desprendimientos, balsas de agua... Se activó incluso el nivel 1 del Plan Especial de Emergencias por riesgo de inundaciones. La relación de episodios causados por las adversas condiciones meteorológicas fue extensa. No obstante, las crecidas no generaron daños de relevancia.

La cuenca del Urumea aguantó la avenida de agua solo en parte. Tras mantenerse hasta el mediodía al límite del desbordamiento, las aguas terminaron por rebosar. Lo hicieron, como casi siempre, en Hernani, por el punto más débil. A media tarde, la zona deportiva de Landare quedó bajo una lámina de agua. Los campos de rugby se anegaron así como las instalaciones de Zubipe. Una dotación de la Guardia Municipal patrulló la zona y se mantuvo vigilante ante el riesgo de que el río se desbordara en algún otro punto a su paso por la localidad. La situación era especialmente crítica en la zona de Fagollaga.

La presa del Añarbe cerró sus compuertas y evitó que el nivel del Urumea subiera aún más

Un accidente en la AP-8 en Zarautz provocó retenciones de cuatro kilómetros

En Astigarraga, la Policía local se hallaba igualmente en situación de alerta. «De momento no se ha producido desbordamiento alguno», indicó un integrante de dicho cuerpo.

En Donostia, la riada tampoco causó problemas, aun cuando las aguas bajaban bravas y se rozó el nivel amarillo. Desde que se ejecutaron las obras de encauzamiento del Urumea, el riesgo de desbordamiento se ha reducido de manera notable en el barrio de Martutene y en la zona de Txomin, dos de los escenarios más castigados por las crecidas.

El cierre de las compuertas de la presa del Añarbe contribuyó también esta vez a frenar la avenida. Después de que en las horas previas a la activación de la alerta naranja se llevara a cabo el desembalse de una parte de sus reservas, la instalación clausuró a mediodía sus desagües, de forma que comenzó a retener el importante caudal que en ese momento entraba desde la cabecera de la cuenca -nada menos que 31 metros cúbicos por segundo-, lo que evitó que el nivel del Urumea subiera todavía más. A las siete de la tarde, los gestores de la infraestructura acordaron «con carácter precautorio» cerrar también las compuertas metálicas del aliviadero, lo que permitió aumentar el resguardo de agua en otros 3,7 millones de metros cúbicos.

La cuenca del Oria sufrió asimismo algunos desbordamientos. El Araxes se salió de su cauce en el barrio tolosarra de Amarotz, en concreto en Iruña Etorbidea, donde entró en algunos bajos pertenecientes a talleres y garajes.

En la subida de Alkiza, los arroyos del monte que confluían a la regata se desbordaron llenando la carretera de agua en algunos puntos, informa Núñez. El agua también cubrió el bidegorri y parte de la carretera y el puente del ferrocarril en la Benta de Hernialde. Y en zonas de Leaburu-Txarama, Lizartza y Orexa se inundaron campos y huertas.

Cortes en Oiartzun

Una situación similar se dio en Andoain. Aquí, el río anegó la trasera de la calle Zumea, una de las zonas sensibles en casos de intensas lluvias. En la misma cuenca, el río cubrió varias zonas de huertas a su paso por Usurbil y Aginaga. El Oria alcanzó también el nivel amarillo en tramos como Lasarte, Alegia y Belauntza.

El río Oiartzun también generó más de una complicación. Sus turbulentas aguas engulleron el bidegorri de Arditurri, entre Errenteria y las grandes superficies comerciales. También quedó inundada la carretera entre el barrio de Altzibar y Fortaleza. El Ayuntamiento advirtió a los vecinos que permanecieran atentos al nivel del río.

En el barrio errenteriarra de Larzabal se inundó la pista deportiva situada en la zona baja.

El Urola se desbordó a su paso por Azpeitia, a la altura del Hospital de la Magdalena, mientras que en el Deba, los vecinos de Altzola estuvieron pendientes y así continuarán a lo largo de la jornada de hoy, hasta que se desactive la alerta de inundaciones, informa Aitor Zabala.

El anuncio de la fuerte crecida volvió a despertar los peores augurios en este barrio de Elgoibar. La preocupación era especialmente palpable en la planta de embotellado de agua que lleva su nombre, ya que es en este punto donde primero se desborda el Deba a su paso por este tramo. Los operarios de Aguas de Alzola colocaron distintos parapetos en los acceso a la empresa con el fin de minimizar las consecuencias del desbordamiento del río, una situación a la que, por desgracia, están acostumbrados.

Tampoco faltaban las miradas a la réplica de la imagen de la Virgen de Lourdes que desde el año 1957 es testigo del discurrir del río Deba desde su privilegiada ubicación frente al que fue uno de los balnearios más emblemáticos de España. Detrás de esas miradas no había ruegos ni plegarias para pedirle que las aguas no siguieran subiendo, sino el interés por constatar si el riesgo de inundación era real o no. «Cuando el agua le llega a lo que queda de sus manos, es señal de que el río ya se ha desbordado. Ahí está el límite. Afortunadamente, todavía le queda un trecho, y confiemos en que continúe así durante todo el día», manifestó uno de los trabajadores de la empresa altzolatarra.

En el tramo alto del Deba también se alcanzó el nivel amarillo en San Prudentzio y Oñati. En Soraluze, se registró un desprendimiento en la carretera del barrio de Irure. El corrimiento arrastró una chabola, informa Nerea Isasti.

Las lluvias también provocaron desprendimientos de tierra, aunque ninguno afectó a la red principal de carreteras, que, por otro lado, registró múltiples siniestros, pero sin heridos graves. Uno de los accidentes tuvo lugar a las 17.30 horas, en la autopista AP-8, a la altura de Zarautz, en sentido Donostia. La colisión de dos vehículos se saldó con un evacuado al hospital y retenciones de cuatro kilómetros.

En Álava, las lluvias y el desembalse del pantano de Ullibarri causaron pequeños desbordamientos del río Zadorra a su paso por el barrio vitoriano de Abetxuko. Efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Vitoria vigilaron los cauces y viales susceptibles de inundación. El Zadorra también se desbordó en la localidad alavesa de Margarita, donde se cortó la carretera A-4302.

En Bizkaia, la ría del Nervión estaba estable, con el agua dentro del cauce. El principal problema se dio con el desplome sobre el Nervión a su paso por Basauri de unos cincuenta metros del paseo del parque de Soloarte, lo que obligó al Ayuntamiento a cerrar un patio escolar cercano.