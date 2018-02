El centro de día para menores de Gipuzkoa mejorará «la eficacia» en su atención La diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, La Diputación confirma que el proyecto está «muy avanzado» y que «no tiene precedentes» en el territorio AIENDE S. JIMÉNEZ Jueves, 1 febrero 2018, 20:12

El nuevo centro de día para jóvenes que abrirá la Diputación en los próximos meses «mejorará» la atención que los servicios sociales de Gipuzkoa prestan a los menores que se encuentran en situaciones de desprotección. Así lo ha confirmado este jueves la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, quien ha reconocido que el proyecto está «muy avanzado» y que las particularidades y características del mismo se darán a conocer próximamente.

Peña ha señalado que que el objetivo de la Diputación es «llegar mejor a las necesidades» de los menores en desprotección. «Nos damos cuenta de que los recursos residenciales que tenemos y las terapias que hacemos con las familias a veces no son todo lo eficaces que deberían de ser», ha reconocido la diputada, quien ha añadido que en ese reto de conseguir una mayor eficacia, el departamento de Políticas Sociales va a poner una serie de recursos en marcha, entre ellos el centro de día para menores, donde se «intensificará la atención asistencial» y el cual «no se puede observar como algo aislado, sino que está dentro del conjunto».

En ese sentido, Peña ha insistido en que la Diputación «lleva tiempo trabajando en esto, no es algo que hayamos decidido en dos días, el trabajo está muy avanzado y es un centro que no tiene precedentes en Gipuzkoa», ya que será de «alta intensidad». El trabajo estará dirigido a los «menores que están en desprotección y desamparo, aquellos que tienen cierta resistencia a los modelos de intervención tradicionales». La ubicación del nuevo recurso ya está decidida, aunque todavía no se ha dado a conocer.