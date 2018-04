Cáritas inicia su transformación para poder descentralizar sus servicios por todo Gipuzkoa Una persona en los talleres de Cáritas. / IÑIGO SÁNCHEZ La 'revolución' comenzó en enero y pretende también implicar a los grupos parroquiales de pueblos y barrios en el voluntariado ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 18 abril 2018, 06:36

Cáritas ha iniciado su revolución, la interna y la externa, una transformación que busca adecuarse a una nueva realidad enfocada sobre todo a la descentralización de sus servicios, a dotar de recursos y medios a Cáritas parroquiales de los pueblos y delegar más responsabilidades en los puntos de trabajo de todo el territorio guipuzcoano. Hay más cambios en esta entidad que da servicio cada año a más de 26.709 personas, en la que trabajan 80 personas y colaboran 1.100 voluntarios.

Su presidente, José Emilio Lafuente, explica que además de esa descentralización que ya ha comenzado a ponerse en marcha, se busca transformar ese Cáritas muy especializado en colectivos concretos en una organización de atención transversal. Las personas seguirán siendo el eje fundamental, pero se les atenderá en uno u otro programa en función de qué necesidades tengan y no de cuál sea su grupo de pertenencia, es decir, más allá de que sean inmigrantes o de etnia gitana, por ejemplo.

Este nuevo Cáritas descentralizado y transversal comenzó su nueva andadura el pasado 1 de enero, está en periodo de adaptación y los pasos se van dando poco a poco. Para empezar, se ha creado un equipo profesional de nueve personas que atienden seis comarcas diferentes que no se concentran en Donostialdea.

Otro eje fundamental es la creación de áreas diferentes, entre ellas la destinada de forma específica a la descentralización, que incluye también un programa de concienciación para las parroquias, para, según explica Lafuente, concienciar a toda la comunidad cristiana que las rodea de la importancia de participar en el voluntariado y dedicar parte de su tiempo o de su experiencia a otras personas.

Las personas sin hogar son el objetivo de la segunda área de necesidades que se ha establecido. Suponen un porcentaje pequeño de los atendidos, unos 5.000 de los más de 26.000 beneficiarios de los servicios de Cáritas, pero exigen una atención especial que se reparte entre los distintos alojamientos o centros de día. Ahora mismo se encuentran todos en Donostia, pero el proceso descentralizador deberá permitir que lleguen a otros puntos del territorio aunque de momento no hay ninguno fijado. Hay aterpe de día y de noche en el que duermen veinte personas cada jornada y en el Otzaldi, también de acogida, residen 46 personas, como detalla Lafuente. El Eutsi es un programa específico destinado a la reducción de daños de personas con un grado de alcoholismo cronificado. Bidelagun completa este mapa, en este caso destinado al acompañamiento en la calle de aquellas personas que no quieren o no pueden acceder a otros programas.

Las familias

Esta transformación que experimenta Cáritas dedica una de esas áreas transversales de nueva creación a las familias, la mujer y la infancia, con un equipo de educadores que se ocupa de aquella mediación familiar que exige una intervención de mayor densidad. Hay proyectos de más larga trayectoria como Adore y otros novedosos como Miriam. El presidente de Cáritas destaca el Bultzada, compuesto por jóvenes voluntarios que se dedican a dar clases y apoyo a los niños. «Se ocupan de estos críos de forma altruista, con ese espíritu que queremos que se transmita a la comunidad».

Los centros residenciales y los 22 pisos con los que cuentan son ejes principales de las nuevas áreas de trabajo. «Contamos con tres centros residenciales, uno de ellos para jóvenes entre los 18 y los 30 años y otro, villa Betania, para personas con salud debilitada. En los tres viven aquellos que están en situación de vulnerabilidad».

Hay otro grupo más, aquel que tiene como dificultad añadida su pertenencia a colectivos en situación de marginación o de riesgo y que, pese a ello, cuentan con la autonomía necesaria para autogestionar su vida en un piso. A ellos están destinados los 22 pisos».