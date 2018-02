Ia bost milioi euro bideratuko ditu Aldundiak ikerketa eta garapena sustatzera Artxibiko argazkian, Donostiako CIC Biomaguneko instalazioak. / MICHELENA 4,8 milioi eurotik gorako diru laguntzak onartu dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen zentroak babesteko, eta Fellows Gipuzkoa egitasmoa gauzatzeko Martes, 20 febrero 2018, 13:00

"Ikerketaren, garapenaren eta talentua erakartzearen aldeko apustuaren" lekuko, bi laguntza deialdi onetsi ditu asteartea honetan Diputatuen Kontseiluak. Batetik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen Gipuzkoako zentroen ikerketa eta inbertsio proiektua babestuko da. Bestetik, talentua erakarri eta lurraldean finkatzeko Fellows Gipuzkoa egitasmoa gauzatzera ere bideratuko dira laguntzak. Guztira, egitasmo horietara 4,8 milioi eurotik gora bideratuko dira 2018an, aurreko urteko diru kopuruari eutsiz.

Aldundiak ohar baten bidez azaldu duenez, "Europa mailan I+G arloan Gipuzkoa 'puntako eskualde' gisa kokatzea dute helburu biek ala biek". "Etorkizuneko Gipuzkoa eraiki ahal izateko gakoetako bat da ikerketa eta ezagutza aurreratua bultzatzea, eta hori aplikatzea", adierazi du hain zuzen Imanol Lasa Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko diputatuak.

Aurreneko egitasmoak 4.341.000 euroko diru kopurua izango du. Ikerketa eta garapen arloan diharduten hainbat eragilek osatzen dute Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea. Irabazi asmorik gabeko entitateak dira guztiak, eta horien artean daude Teknologia Zentroak, Ikerketa Kooperatiboko Zentroak, Oinarrizko Ikerketako eta Bikaintasuneko Zentroak, Enpresei lotutako I+G arloko Unitateak, Osasunari lotutako Ikerketa Institutuak, edota Unibertsitateko Ikerketa Azpiegiturak. Sare horrek presentzia nabarmena dauka gure lurraldean, askotariko ikerketa arlotan diharduten hainbat zentroren eskutik. Erakunde horiek egiten duten ahaleginari laguntzea du helburu egitasmoak, I+G proiektuak garatzeko eta azpiegitura eta ekipamendu aurreratuetan inbertsioak egiteko.

"Aldundia lanean ari da Gipuzkoarentzako etorkizun hobea eraikitzeko, non enpresek eskuratu ahal izango dituzten teknologia aurreratuenak eta gauza izango diren balio erantsia eta kalitatezko lanpostuak sortzeko, non pertsonek ezagutza eskuratuko baitute hortik enpresa berriak sortzeko, non ezagutza honek terapia modernoenak, adinekoentzako zaintzarik onenak eta zerbitzu egokienak garatzeko aukera emango baitu. Xede horiei erantzuten die deialdi honek ere", azaldu du foru bozeramaileak.

Legealdi honetan, 2015. urtetik 2017ko deialdira bitartean, Foru Aldundiak 11,8 milioi euro inguru bideratu ditu egitasmo horretara, guztira 173 proiektu diruz laguntzeko: horietatik, 25 enpresetako I+G unitateek bultzatutakoak, 46 inbertsiokoak, 100 I+G arlokoak, eta enpresetan I+Gko bi unitate berriren sorrera. Proiektuon lan esparruak mota askotakoak izan dira. 2017ko deialdian, adibidez, eta I+G unitateei erreparatuz, kardiologiari eta onkologiari bideratutako aplikazioak, edota aerosorgailuetarako hobekuntzak finantzatu ziren, besteak beste.

Inbertsioen artean, berriz, hauek izan ziren aipagarrienak diru kopuruari erreparatuta: fluoreszentziadun mikroskopio bat erostea CIC Biomagunerentzat, PVD makina Tecnaliarentzat, BCBLko Erresonantzia Magnetiko Funtzionalerako ekipoa berritzea, edota Fagor Aoeteken neurketa linealerako zehaztasun handiko bankada batean inbertitzea. I+G proiektuen arloak ere era askotakoak izan dira, neurri handi batean Fabrikazio Aurreratuarekin eta Biozientziak/Osasunarekin lotutakoak. Urteetan zehar, sortu diren beharrei egokituz joan da egitasmoa, eta legealdi honetan ere zenbait berritasun bultzatu dira.

Talentua erakarri

Talentudunak erakartzeko eta eusteko Fellows Gipuzkoa Programari dagokionez, 480.000 euroko aurrekontua edukiko du, Gipuzkoan ikertzen duten entitateek nazioarteko goi mailako prestakuntza duten ikerlariak kontrata ditzaten laguntzeko helburuarekin. Etorkizuna Eraikiz egitasmoaren bidez bultzatutako apustu estrategiak kontuan hartuta, bereziki baloratuko dira arlo horietara bideratutako lanak, hau da, elektromugikortasunera eta energia biltegiratzera, zahartzea edo Gipuzkoako Foru Aldundiak gure Lurraldetarako giltzarri identifikatutako beste erronketara.

Ikerlarien nazioarteko formazioarekin batera, Euskal Herriarekin lotura edukitzea aintzat hartuko da, ikerlarien itzulera errazteko asmoarekin, eta eskaera egiten duten entitateei kontratatutako pertsona hiru urtez mantentzeko konpromisoa eskatuko zaie. Emakumeak sartzea bereziki bultzatu nahi da, ikerlariaren kolektiboan gutxiago dira eta. Gainera, aurreko urteetako jarduerari jarraipena eman nahi zaio, egitasmo honetan parte hartu zuten ikerlariei babesa luzatuz, eta berriak erakarriz.

2000. urteaz geroztik, 36 ikertzaile etorri dira Gipuzkoara lanera deialdi horren eskutik. 2016an, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen zentro guztietara zabaldu zen deialdia, eta 9 ikertzaileri eman zitzaien babesa. Iaz, berriz, 10 ekintza lagundu ziren guztira. Gaur onartutako egitasmoa Gipuzkoa Talent estrategiaren barruan kokatzen da. Horren bitartez, gaur egun atzerrian lanean ari diren, nazioarte mailan esperientzia zabala eta prestakuntza maila ere handia duten 250 lagunek baino gehiagok aukera izan zuten Gipuzkoako 30 enpresen lana eta enplegu aukera zuzenean ezagutzeko, Gipuzkoa Talent Forum ekimenaren bigarren edizioari esker, zeina Miramon Teknologia Parkean egin baitzen joan den abenduaren 27an.

Foru bozeramaileak nabarmendu duenez, talentua duten pertsonak "funtsezkoak" dira Gipuzkoa aurreratua eraikitzeko. "Lurraldeko ikerketa taldeetan nazioarte mailan bidea egin duten eta formakuntza bikaina duten pertsonak engaiatzeak, aberastu egiten du talde eta entitate horien jarduera. Talentua erakartzea ezagutza aurreratua eskuratzea da, gure zentro eta enpresetan, eta hori onuragarria da gizarte osoarentzat, laneko dinamika berriak sortzen dituelako, eta jarduera ekonomikoa suspertzen eta gure enpresak hobetzen laguntzen duelako. Apustu hori ezinbestekoa da produktu eta zerbitzu berriak diseinatzeko, eta jarduera ekonomiko eta enplegu aukera berriak sortzeko", azaldu du.