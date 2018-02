Bomberos para espantar a los pájaros en el aeropuerto Un halconero con su ave en la pista de Hondarribia. / DV Desde hace dos años, el servicio de halconeros no cubre toda la franja horaria de la pista de Hondarribia ARANTXA ALDAZ Domingo, 18 febrero 2018, 11:33

Las últimas tecnologías para controlar y garantizar la seguridad de los vuelos en el aeropuerto de Hondarribia conviven desde 2005 con unos vigilantes muy veloces y llenos de plumas: los halcones. Un grave incidente aquel año, que al final quedó en susto, cuando un avión se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia con uno de los motores en llamas después de haber absorbido el reactor a una bandada de gaviotas, obligó a incorporar en el aeródromo guipuzcoano el servicio de control de fauna, como así se llama oficialmente al trabajo que hace una empresa especializada con aves entrenadas en espantar a los pájaros de la pista y evitar que dificulten el despegue y aterrizaje de aviones.

Lo habitual, hasta hace dos años, era que el personal contratado cubriera toda la franja horaria en la que operan los vuelos regulares en Hondarribia. Los cetreros recorren la pista con sus halcones de orto a ocaso. Desde hace más de dos años, se redujo su presencia, según denuncian fuentes sindicales, y en las franjas horarias en las que ya no están presentes es el personal de bomberos del aeropuerto el encargado de realizar parte de esas funciones preventivas. Disponen de un megáfono que emite sonidos similares a los de los halcones, que sirven para ahuyentar a los pájaros, y también de una pistola de fogueo. Pero no hacen volar las aves, porque no son expertos en cetrería.

Hondarribia, añaden las mismas fuentes, es el único aeropuerto dependiente del Estado o de Aena que no cuenta con un servicio de control de fauna durante todo el tiempo en el que las instalaciones están operativas. El diputado del PNV en el Congreso Iñigo Barandiaran ha preguntado al respecto al Gobierno.

El cambio vino propiciado por la aplicación del plan de eficiencia aprobado por Aena en 2012 para los aeropuertos del grupo 3 (los de menos de 500.000 pasajeros), señalan las fuentes consultadas. El contrato de la empresa especializada en cetrería pasó de suponer 92.000 euros al año a 43.000 euros, y se redujo su presencia horaria. Para cubrir esos huecos, Aena recurrió al personal de bomberos de la terminal guipuzcoana, en cuya ficha de ocupación figura la posibilidad de que presten el servicio de control de fauna. Pero las fuentes consultadas denuncian que no disponen «ni de formación ni de medios» para desempeñar la tarea. Este mes de febrero, por ejemplo, los halconeros deben ejercer su labor de 7.20 horas a 13.35 horas, y luego regresan a las 16 horas hasta el cierre. Entre medias, es el personal de bomberos el que se acerca a la cabecera de la pista para ejercer esa función. Los fines de semana su presencia es más limitada. Trabajan de 7.20 horas a 9.35 horas, y de nuevo desde las 16.00 horas hasta el anochecer.

Las fuentes sindicales consultadas señalan que en esos huecos también operan vuelos comerciales. El pasado jueves, por ejemplo, un vuelo de Air Nostrum estaba programado para aterrizar a las 13.15 horas, en teoría dentro de la franja horaria cubierta por el servicio de control de fauna del aeropuerto, pero aterrizó con retraso y ya no había halconeros, afirman.

No quieren alarmar a los pasajeros, pero sí preguntan a qué obedece la medida y por qué Hondarribia es el único aeródromo de su categoría que ha reducido el servicio de halconeros.

«De ser así, ¿entiende el Gobierno que dicha situación es temeraria, sobre todo teniendo en cuenta un suceso habido a final del año 2009 en el mismo aeropuerto, donde como consecuencia del impacto de unas aves en un avión estuvo a punto de suceder una gravísima tragedia aérea, evitada solo por la pericia de los pilotos?», pregunta el PNV en el Congreso. En caso afirmativo, «¿qué medidas piensa implantar el Gobierno para dar solución a dicha situación de desprotección de los usuarios del aeropuerto de San Sebastián?», interpela el grupo jeltzale sobre esta cuestión.