Bizkaia no quiere «bajo ningún concepto» que Gipuzkoa lleve basura sin tratar a Mallabia Movimiento de camiones en el vertedero de Mallabia, adonde Gipuzkoa queire llevar la basura que no puede verter en Mutiloa. / FÉLIX MORQUECHO La Diputación vizcaína sugiere que pase por plantas de pretratamiento que Gipuzkoa no tiene | El alcalde de Mallabia se siente respaldado por la institución foral, que no desea poner fin a su política de vertido cero «por culpa de residuos de fuera» GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 9 mayo 2018, 08:47

La larga historia del rechazo a recibir residuos de Gipuzkoa suma un nuevo capítulo. A la esperada reticencia del Ayuntamiento de Mallabia a que el vertedero industrial Betearte acoja parte de la fracción resto del territorio en el alto de Areitio, se suma ahora la postura de la Diputación de Bizkaia, que se ha aferrado públicamente al objetivo de «vertido crudo cero». A pocos días de que Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK) adjudique el servicio de eliminación y tratamiento de parte de la basura guipuzcoana a la única empresa presentada al concurso público correspondiente, la institución foral vizcaína considera que en su territorio «no debiera permitirse bajo ningún concepto que se vertiera residuo que no hubiera recibido previamente pretratamiento o tratamiento alguno».

El alcalde de Mallabia, Igor Agirre, se ha sentido respaldado por la postura institucional adoptada por la Diputación de Bizkaia -que ofrece asesoramiento técnico al consistorio-, cuya oposición al vertido guipuzcoano ha considerado «una buena noticia». Es más, ha asegurado que «es de agradecer el trato que ha dispensado al municipio de Mallabia».

Las cifras 60.000 toneladas. La cantidad anual de fracción resto que Gipuzkoa necesita colocar hasta que funcione la incineradora y que se presta a acoger la firma Betearte. 7,9 millones. Presupuesto base de licitación del servicio de eliminación y tratamiento de la parte del residuo que no entra en el vertedero de Mutiloa.

Sin embargo, la premisa que mantiene Bizkaia no supondría un portazo definitivo a la solución alternativa que busca con apremio Gipuzkoa para colocar sus residuos hasta poder hacer uso de la incineradora. La responsable vizcaína del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha afirmado recientemente en las Juntas Generales vizcaínas que «estamos dispuestos a sentarnos en una mesa a debatir los problemas de Mallabia y a solucionar las necesidades de Gipuzkoa sin que eso represente un perjuicio para Bizkaia», una conciliación que no ha precisado cómo podrá conseguir. Según Unzueta, Bizkaia apuesta por el vertido cero desde 2005 «y no es plan de que todo lo que hemos hecho desde entonces se ignore por culpa de unos vertidos que vendrían de fuera».

El vertedero Lurpe de Mutiloa es hoy por hoy el único destino que recibe la fracción resto de Gipuzkoa, pero al acuerdo alcanzado por el Consorcio de Residuos con la firma Cespa tiene límites: 102.000 toneladas al año. Para completar la necesidad de cubrir las 160.000 toneladas que generamos entre todos los guipuzcoanos, GHK sacó a licitación en febrero «el tratamiento y eliminación» de esa errefusa que no cabe en la infraestructura del Goierri. El presupuesto base ascendió a 7,9 millones.

Las instituciones implicadas Competencia. La sociedad foral tiene la potestad de adjudicar la eliminación y tratamiento de parte de los residuos de Gipuzkoa a la empresa que cumpla con los requisitos. Posición estratégica. La entidad controlada por PNV y PSE busca una solución alternativa transitoria al vertedero de Mutiloa para poder dar salida a 60.000 toneladas de residuos al año hasta que entre en funcionamiento la incineradora. Competencia. Es la entidad que puede conceder a la empresa la autorización ambiental para ejercer una nueva actividad, diferente a la que ha realizado hasta ahora como vertedero de residuos industriales. Posición estratégica. No ha tomado partido y se ciñe a los criterios técnicos. Competencia. En sus manos está otorgar licencia de obra a la empresa Betearte si necesitara acondicionar sus instalaciones, aunque al ser un procedimiento reglado no podría oponerse sin motivo justificado. Posición estratégica. Rechazo absoluto a que residuos de Gipuzkoa recalen en su municipio, ante lo cual ha adelantado que tomará las medidas necesarias para obstaculizar la operación entre GHK y Betearte. Competencia. No puede impedir la relación contractual entre GHK y Betearte. Posición estratégica. Manifiesta que no debe permitirse verter en Bizkaia residuo sin tratamiento previo y se muestra dispuesta a habar sobre posibles soluciones sin matizar si ofrece alguna infraestructura.

En vísperas de que se adjudique el destino de la basura guipuzcoana que no podrá depositarse ya en las instalaciones de Cespa de Mutiloa -donde actualmente recala el cien por cien de la errefusa del territorio-, fuentes de la Diputación de Bizkaia desvelan que «lo que trasladaríamos en una hipotética negociación sería la necesidad de realizar un pretratamiento de los residuos antes de su depósito en vertedero», aunque puntualizan que «no hay ningún planteamiento más allá de eso».

Dicha necesidad de dar un tratamiento previo al residuo solo sería posible en alguna instalación vizcaína -o de algún otro territorio- dado que Gipuzkoa no cuenta hoy por hoy con ninguna infraestructura para ello, aunque por el momento no se ha materializado ningún ofrecimiento concreto más allá de «nuestra disposición a hablar sobre esta cuestión», señalan desde la Diputación de Bizkaia.

No ha habido contactos

Según fuentes consultadas, de momento no ha habido contactos entre las dos instituciones forales para abordar este tema, aunque desde el departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa sostienen que «si la Diputación de Bizkaia u otro agente nos hiciera alguna propuesta, la analizaríamos para buscar la solución que desde el punto de vista medioambiental y económico resultase más ventajosa».

Pese a su postura, la Diputación de Bizkaia dice estar dispuesta al «diálogo» para buscar una «solución»

Bizkaia cuenta con una planta de TMB en Arraiz y con la incineradora de Zabalgarbi

Bizkaia cuenta con una planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) situada en el monte Arraiz -objeto recientemente de dos infecciones por fiebre Q- y con la incineradora de Zabalgarbi como instalaciones que podrían evitar el vertido crudo. La organización de Ezker Anitza-IU en Bizkaia ya ha dado por hecho que el ejecutivo foral vizcaíno ofrece Zabalgarbi como destino final de los residuos de Gipuzkoa.

Mientras tanto, la postura guipuzcoana sigue siendo la de «seguir con el procedimiento de adjudicación», al que le queda el trámite de la apertura del sobre económico de la única oferta presentada. Hasta el momento, los técnicos de GHK ya han elaborado el informe sobre las características técnicas de la instalación propuesta por la firma Betearte de Mallabia y para que la adjudicación sea efectiva solo falta que la empresa aporte la documentación requerida.