Aviso amarillo por lluvias intensas en el interior de Gipuzkoa La previsión es que se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en varias zonas del País Vasco EL DIARIO VASCO Miércoles, 30 mayo 2018, 13:24

El Departamento de Seguridad activará a las tres de esta tarde el aviso amarillo por lluvias intensas en toda Euskadi, que podrían dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el interior de Gipuzkoa.

Entre las tres de la tarde y la medianoche habrá chubascos débiles a moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes, lo que ha motivado la activación de la alerta, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El mismo aviso ha sido dado por Euskalmet.

La previsión de Euskalmet para Euskadi y Navarra es de tormentas especialmente en la mitad sur y en el este; podrían ser fuertes en la Comunidad Foral. El viento volverá a soplar de componente norte y las temperaturas rondarán los 18-20 grados centígrados en las horas de más calor.

Para mañana, jueves, se prevé que remitirá algo la inestabilidad y las tormentas serán más dispersas, afectando sobre todo a zonas de montaña en las horas vespertinas. La nubosidad, variable, será menos abundante y disfrutaremos de ratos de sol, tanto en el sur, como incluso en la zona costera. Predominarán los vientos de componente norte flojos y las temperaturas llegarán hasta los 20-22 grados centígrados.

Por lo que respecta al viernes, según Euskalmet comenzaremos el mes de junio con un repunte significativo de las tormentas.

Temporada de playas

Precisamente, el viernes arranca la temporada de playas en Donostia y Zarautz. El sábado lo hará en Orio y en los restantes arenales guipuzcoanos la actividad no empezará hasta el día 15 ó 16. Y desde ahí, hasta septiembre sin parar.

Los pronósticos para los primeros días de la temporada de playas no son precisamente muy favorables, según indica Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «El viernes predominará el flujo del norte y por ello se espera que haya bastante nubosidad en la costa. La temperatura del aire será ligeramente inferior a la normal, aunque la del agua del mar permanece a 17 grados y no está mal para la época. Y a la vista de lo que se avecina puede que este sea el mejor día de la primera decena del nuevo mes», explica Martín.

El fin de semana se impondrá la inestabilidad. «El sábado, los vientos serán fundamentalmente del sureste, con lo que subirá la temperatura, aunque a lo largo de la jornada la situación podría inestabilizarse, y por la tarde podrían registrarse algunas precipitaciones, debido sobre todo a las bajas presiones y a la subida del mercurio», señala Martín.

El domingo se dará una situación similar. «Empezaríamos con cielos cubiertos pero sin precipitaciones. Con el discurrir de las horas, sin embargo, irían formando algunas tormentas y se pueden producir chubascos que descargarán sobre todo en el interior».

El comienzo de la semana próxima tampoco es muy favorable. «Una gota fría que se formará sobre Galicia empezará a desplazarse hacia nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo que se aproxima irá deshaciéndose. De esta forma, perderá entidad y los chubascos importantes no van a caer sobre nuestra zona», afirma la meteoróloga. Ello, no obstante, no impedirá que haya mucha inestabilidad tanto el lunes como el martes, cuando podrían registrarse chubascos en cualquier momento.