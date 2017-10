«La autoría de los acusados en el alijo de Zumaia está demostrada», dice el fiscal

«A veces trabajábamos hasta la madrugada»

José María R.D., el principal acusado, ¿trabajaba o no? ¿La peluquería de su madre reportaba importantes beneficios o no? Fueron algunas de las cuestiones que este lunes también se han debatido en el juicio. La Fiscalía, apoyada en informes policiales y de la Agencia Tributaria, ha sostenido que los principales acusados, sobre todo el supuesto cabecilla, no trabajaba y que la peluquería que su madre regenta en el barrio bilbaíno de Peñascal tenía muy poca actividad, de forma que argumentó que sus ingresos procedían del narcotráfico. Este lunes, exempleadas del establecimiento y algunas clientes afirmaron que el negocio reportaba importantes beneficios. Aseguraron que el elevado número de clientas les obligaba, en ocasiones, a «abrir a las seis de la mañana y terminar de madrugada. Incluso comíamos allí», dijo una antigua trabajadora. Los testigos, presentados por la defensa, indicaron que el principal acusado trabajaba en el negocio así como la madre. «Él solía cortar el pelo», indicaron, a la vez que precisaron que los clientes pagaban en efectivo y que los proveedores cobraban también en metálico. En la sesión también testificó una asesora fiscal que detalló la manera en la que la madre tributaba al fisco.