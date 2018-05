El autismo afecta a 5.000 guipuzcoanos y supone un coste de 151 millones al año Los doctores Joaquín Fuentes y Manuel Posada exponen los resultados del estudio Asdeu en el Parlamento Vasco. Un estudio europeo, en el que ha participado Gipuzkoa, mide por primera vez la prevalencia de estos trastornos, que sufre el 0,7% de la población ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 24 mayo 2018, 06:38

Imagine el recinto del Velódromo de Donostia lleno a rebosar con 5.000 personas repartidas en las gradas. No asisten a una carrera de atletismo ni a una proyección del Zinemaldia. Es la foto comparativa del autismo en Gipuzkoa. Los trastornos del espectro autista (TEA) afectan al 0,7% de la población en el territorio, según ha concluido un estudio europeo que ha medido por primera vez la frecuencia de este problema, después de analizar a 100.000 niños y niñas de entre 7 y 9 años. La frecuencia oscila entre 0,6% y 1,1% en función de los países, y en Gipuzkoa se obtiene una prevalencia del 0,7%. Extrapolado el resultado al conjunto de la población, resultarían 5.042 afectados. Y si se tiene en cuenta que estos trastornos no solo impactan en la persona diagnosticada sino en toda la familia, entonces el número de personas «a las que les cambia la vida» se multiplican por cuatro, hasta las 20.000. En Euskadi, los casos se elevarían a 15.000 y a 60.000 damnificados en total.

El estudio también calcula que atender a cada uno de los afectados cuesta en torno a 30.000 euros al año, entre costes directos e indirectos (sanitarios, educativos, ausencias laborales, cuidadores...), que sufragan entre los servicios públicas y las propias familias. En Gipuzkoa, se calcula un gasto de 151 millones al año.

Las cifras son apabullantes y alertan de un problema de salud pública de primer orden, equivalente al Alzhéimer, con la particularidad de que el autismo se presenta en la fase inicial de la vida y no al final de ella, subrayaron ayer los especialistas Manuel Posada y Joaquín Fuentes, que presentaron en el Parlamento Vasco los resultados del estudio europeo epidemiológico Asdeu. La investigación ha involucrado a 22 grupos de investigación de 14 países. En España, el estudio se desarrolló en Gipuzkoa, con la participación de 108 centros y 9.138 niños y niñas de entre 7 y 9 años (el 62% de esa franja de población).

Dada la población a abarcar, la dificultad estribaba en poder analizar todos los casos, para lo cual se repartieron entre los profesores un cuestionario en el que se les solicitaba (previo consentimiento de las familias) que identificaran los posibles casos sospechosos (alumnos socialmente diferentes, que no parezcan entender las emociones de los demás, que habla mucho de sus intereses pero no es buen conversador, no es muy flexible y tiende a insistir en rutinas o que está enormemente interesado en unos pocos temas o actividades).

El cribado y el diagnóstico correspondió a Policlínica Gipuzkoa y la inmensa mayoría no resultaron ser casos de autismo, pero sí otros problemas como la hiperactividad o la ansiedad, los cuales fueron derivados para su correcta atención. El resultado final en Gipuzkoa fueron un total de 65 casos de chavales de entre 7 y 9 años con autismo, de los cuales la gran mayoría (56) ya estaban apoyados en la asociación Gautena, lo que deja en buen lugar el trabajo hasta ahora desarrollado en el territorio. El Departamento de Educación también tenía identificados el número esperado de casos.

Las conclusiones llegan después de tres años de trabajo. El proyecto nació en 2015 a petición de la Comisión Europea y el encargo recayó en el Instituto Carlos III de Madrid, donde Posada dirige el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Sobre la mesa, la petición de conocer el alcance del autismo, su coste y las propuestas para avanzar en un diagnóstico e intervención precoces. Los trastornos del espectro autista no tienen cura, recordaron los dos médicos especialistas, pero sí está demostrado que con diagnóstico precoz y una intervención temprana se pueden mejorar los resultados y el impacto, en cuanto al comportamiento y desarrollo del menor afectado, cuyo grado de severidad varía. Alrededor de la mitad presentan una discapacidad intelectual, además de los problemas relacionados con la comunicación, la conducta y el desarrollo personal asociados al conjunto. En Gipuzkoa, el estudio ha revelado que de los 65 casos detectados en esa franja de población, casi la mitad (45%) tenían un grado 1 de autismo (el más bajo), el 18%, un grado 2; y el 37%, el grado 3, el de mayor severidad y el que, por sus manifestaciones más evidentes, se detecta antes. «Lo imaginábamos, y ahora lo sabemos», reflejaron los especialistas.

Un plan vasco de autismo

El origen del autismo es fundamentalmente genético, en el que influyen factores biológicos. El objetivo es reducir los síntomas (con medicamentos, con la intervención temprana...) y reducir el impacto, a través de programas educativos, recursos sociales..., lo que rebajaría por lo tanto la factura de los costes. Porque aunque la detección temprana «es más frecuente, todavía hay casos de retrasos diagnósticos importantes». El doctor Posada reconoció que «los padres son los primeros en ver las alarmas», por lo que reclamó más formación para los profesionales como profesores o pediatras. Y Fuentes, aprovechando la presencia de consejero y autoridades, lanzó un guante y solicitó la aprobación de un Plan Vasco de Autismo, en el que mejore la detección, la intervención y los apoyos, vista la envergadura del problema.