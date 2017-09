La Audiencia rechaza la petición de las defensas de anular la entrada en el barco El tribunal cancela tres ruedas de reconocimiento porque los abogados no estaban presentes J. P. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:43

El tribunal de la Sección Primera que juzga la incautación del alijo de droga desestimó la petición que había sido formulada por varias defensas, que demandaron la declaración de nulidad de la entrada y registro que se llevó a cabo en el puerto de Zumaia tras la llegada del velero. Los letrados sostuvieron que en la solicitud que formuló el Servicio de Vigilancia Aduanera para efectuar el registro no constan los indicios objetivos de la existencia de la droga en el barco. Asimismo, afirmaron que el auto de entrada y registro se dictó fuera del procedimiento judicial, ya que tiene fecha del 5 de octubre, mientras las diligencias previas se incoaron un día después.

El tribunal, sin embargo, rechazó la petición, al considerar que la presencia policial era «legítima» a partir del conocimiento que tenían de le existencia de la droga dentro del navío. Asimismo, sostuvo que el auto que permitió la entrada en el velero se dictó dentro del procedimiento y no fuera, ya que el día 5 de octubre ya se le incoó un número de registro general y de diligencias previas.

El tribunal, no obstante, admitió otra solicitud de nulidad planteada por otras defensas respecto a tres ruedas de identificación que se practicaron y en las que no consta que los sospechosos estuviesen asistidos por sus abogados. «Las personas que fueron objeto del reconocimiento estaban detenidas y al no estar presentes sus letrados existió una vulneración del derecho de defensa», concluyó la Audiencia.