Piden 10 años de cárcel para un acusado de violar en Donostia a su compañera de piso El acusado negó la imputación y afirmó que la relación fue consentida por ambas partes «Si no hubiesen estado mis dos hijos en la vivienda habría arriesgado mi vida», afirmó la víctima en el juicio JAVIER PEÑALBA Martes, 26 junio 2018, 08:34

La Fiscalía de Gipuzkoa solicitó ayer diez años de prisión para un joven de origen senegalés a quien imputa un delito de violación. El investigado está acusado de forzar sexualmente a una mujer que le había acogido en su piso. El encausado negó los hechos y afirmó que la relación sexual fue querida por ambas partes. La víctima, no obstante, rechazó la versión del inculpado, al que en un determinado momento se refirió como «una bestia».

Los hechos, juzgados en la Sección Primera de la Audiencia, tuvieron lugar el 28 de octubre de 2016, en la vivienda en la que víctima y presunto agresor residían en Donostia. El acusado apenas llevaba tres semanas en dicho inmueble. Llegó procedente de Madrid. «Le conocí allí en el verano de 2015. Fui con un amigo que era a su vez conocido suyo. Estuvimos en su casa. Posteriormente, yo le invité a él y vino con su novia a Donostia. Más tarde, le ofrecí la posibilidad de quedarse porque de esa manera estaría más cerca de su novia, que para entonces se había desplazado a Bilbao. Como yo estaba sola y tenía sitio, convinimos en que el se ocupaba de llevar a mis hijos al colegio», manifestó la víctima en la vista oral celebrada ayer.

Explicó que en el poco tiempo que vivieron bajo el mismo techo, la relación fue correcta. «La impresión que me dio era que era un chico tranquilo, que le gustaba cocinar. Estaba en casa a su 'bola', le gustaba salir y conocer a otra gente. No tardó en hacer amigos en el puerto de Pasaia».

La víctima relató que el día de los hechos, ya entrada la tarde y después de haber comido en casa con el acusado y dos amigos de este, se fue a clase de capoeira. Señaló que a su regreso recogió a los niños que estaban en el piso de una vecina y seguidamente llamó por teléfono al encausado. «Serían las once de la noche; me dijo que estaba en un bar de Pasaia y que no sabía cómo volver a casa. Dijo que fuera a buscarle. Los niños estaban ya dormidos, cogí la bici y fui al bar. Lo hice porque me arriesgaba a quedarme sin nadie que al día siguiente cuidara a los niños. Yo tenía que levantarme a las cinco de la mañana y él tenía que quedarse con ellos», explicó.

Al llegar al citado establecimiento, la mujer observó que el acusado estaba «un poco 'cocidito'. Me dijo que si quería tomar algo: '¡Venga, tómate un vino! Al final accedí y pedí un té. Mientras, le iba diciendo que había ir para casa. Al final accedió y no fuimos».

«Sentí pánico»

La mujer manifestó que en el trayecto a casa «empezó a decirme que íbamos a ser una familia. Yo le decía que no, que mi núcleo familiar eran mis hijos y yo». Añadió que en cuanto entramos en el ascensor «empezó a meterme mano. Le dije que parara y le recordé que tenía una novia. En cuanto le planté cara, se achantó».

La testigo de cargo indicó que una vez en dentro de casa, «lo primero que hice fue ir a la habitación para ver cómo estaban los niños» y a continuación, al baño para asearse antes de ir a dormir. «Cuando estaba en el váter entró y sin mediar palabra empezó a darme golpes. Recuerdo el primer guantazo y el pitido en el oído». Explicó que seguidamente le agarró del cuello y le llevó a una habitación. Allí, el acusado le quitó laropa, la llevó a cama y la violó. «Mientras me agredía, decía que yo era suya. Yo no sabía cómo salir de allí. Si no hubiesen estado mis hijos habría arriesgado mi vida. Pero estando ellos, que es lo que más quiera, no podía exponerles. Deseaba que no se despertasen, porque vete a saber qué hubiese hecho ese hijo de puta con ellos».

La víctima indicó que no acertaba a comprender «cómo me podía hacer lo que me estaba haciendo. Con la mano que le había echado. Cuando vio que no había podido acceder a mí, pensó que lo iba a hacer como él quería, por la fuerza».

La mujer manifestó que trató en varias ocasiones de convencerle para que le dejara marchar. «Al final le dije que me tenía que levantar para ir a trabajar y me dejó salir», declaró. Relató que en los instantes posteriores cogió a los dos niños, parte de sus pertenencias y abandonó la vivienda. «Quería poner tierra de por medio porque me había dicho que al día siguiente me esperaba lo mismo». Desveló que se desplazó al domicilio de una amiga y que ese mismo día denunció los hechos en la comisaría de la Ertzaintza.

«Empezamos a besarnos»

El acusado, por su parte, negó los hechos. Afirmó que la relación sexual fue consentida. «Cuando llegamos al ascensor empezamos besarnos y luego fuimos a mi habitación. En ningún momento me dijo que parara», indicó. Asimismo, rechazó haberla agredido ni forzado.

A la pregunta del fiscal respecto al motivo por el que creía que la denuncia, el acusado señaló que «yo tampoco acierto a comprender. Me lo he planteado muchas veces en estos dos años que llevo en la cárcel».

En la vista declararon también varios testigos, entre ellos la camarera del bar al que la víctima fue a buscar al acusado. «El estaba bebido y quería bailar con ella, la agarraba... Ella trataba de quitárselo de encima con un poco de mano izquierda y con cierta cordialidad». La vista finalizará el jueves próximo.