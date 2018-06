Aspanogi denuncia la captación de fondos contra el cáncer infantil de una empresa catalana Una de las huchas colocadas por la Fundación CIBI. La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa dice que no han podido comprobar a qué destina el dinero esta fundación «no transparente» A. L. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 1 junio 2018, 06:46

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa, Aspanogi, alerta de la campaña de captación de fondos emprendida por una entidad catalana que tildan de «no transparente». En los últimos días, se han repartido por Gipuzkoa varias huchas en las que se pide colaborar económicamente para investigar contra el cáncer infantil. Lo firma la Fundación CIBI, «que hasta hace más de un año era una empresa, Wishing Spiral, que se dedicaba a colocar huchas para recaudar fondos para diferentes organizaciones». Hasta ahí, nada sospechoso. Pero Aspanogi refiere que «no se ha podido comprobar en ninguna parte qué es lo que hacen exactamente» con el dinero recaudado. De hecho, aseguran que las asociaciones con las que empezó a colaborar la empresa catalana rescindieron inmediatamente sus acuerdos en cuanto comprobaron que esta «entidad no era transparente», explicó ayer la asociación guipuzcoana a través de una nota de prensa. «No tenemos constancia de lo que hacen o para qué destinan lo recaudado, pero lo que vemos es que se aprovechan de asociaciones como la nuestra», denunciaron.

Primero, informarse

Según la información facilitada, Aspanogi se puso en contacto con la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y esta, a su vez, solicitó información a la fundación. «Ellos mismos reconocieron que todavía no había nada en concreto por el cáncer infantil, pero que sí tiene muchos proyectos entre manos. De ahí que no tenemos constancia de que hayan prestado inicio de manera directa a ningún menor afectado de cáncer, ni a ninguna familia». Por ello, la asociación guipuzcoana aconseja a cualquier persona que antes de aceptar cualquier iniciativa en relación al cáncer infantil, consulte en el teléfono 943245650 o 656755221. «Aspanogi no actúa de esa forma, ni llama por teléfono para recaudar fondos», subrayaron.

El año pasado solo en Gipuzkoa se detectaron 21 casos de cáncer infantil. En Euskadi, los diagnósticos rondan los 100 y 150 al año, y los 1.400 en toda España.