Asesinada una mujer de Villabona presuntamente a manos de su marido en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz 00:20 La víctima, Sofía Tato, presentaba heridas causadas con arma blanca | El hombre ha sido detenido y está siendo atendido en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres SONIA ARRIETA San Sebastián Jueves, 24 agosto 2017, 15:51

Sofía Tato, de 42 años, ha muerto tras sufrir una agresión con arma blanca presuntamente a manos de su marido en Arroyo de la Luz. El suceso ha ocurrido a primera hora de este jueves, y el hombre ya ha sido detenido, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Los hechos habrían ocurrido a primeras horas de hoy, sobre las siete de la mañana tras una discusión en el domicilio familiar, ubicado en el número 10 de la calle Escobar, muy próxima al centro, según han comentado algunos vecinos.

El presunto autor de la agresión es el marido de la víctima, también de 42 años, que ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde está custodiado por la Guardia Civil, para ser atendido por heridas de arma blanca.

El matrimonio llevaba 15 años casados y residiendo en la población, de donde es natural el marido, trabajador de la construcción, mientras que María Sofía Tato, ama de casa, procedía de Villabona aunque desde joven veraneaba en este municipio cacereño, donde conoció a su marido.

El matrimonio tiene dos hijas de 9 y 12 años, que están siendo atendidas por un equipo multidisciplinar, entre los que se encuentran psicólogos del Instituto de la Mujer de Extremadura, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, quien asimismo ha confirmado que ya se encuentra activado el protocolo ante casos de violencia de género.

Condena de la Diputación y de las Juntas de Gipuzkoa La Diputación de Gipuzkoa ha condenado el asesinato de María Sofía Tatoy ha reconocido que la violencia machista es un ámbito en el que "queda mucho por hacer". Ha mostrado en un comunicado su apoyo al entorno de la víctima y se ha puesto a disposición de sus familiares y allegados ante cualquier necesidad que puedan requerir. El portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, ha llamado a la ciudadanía a adoptar "entre todos un compromiso colectivo y personal" así como "reaccionar" ante cualquier expresión de violencia machista. En el mismo sentido se han manifestado las Juntas Generales del territorio que han aprobado una declaración institución de condena en la que han mostrado sus condolencias a los allegados de la víctima y han recordado que la violencia machista es un "problema de todos". El Parlamento guipuzcoano ha remarcado su compromiso de "seguir trabajando en favor de la igualdad" y han instado al resto de las instituciones a "asumir el liderazgo de construir una Gipuzkoa sin violencia machista". Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se lleven a cabo desde instituciones, movimientos feministas o diferentes agentes sociales para mostrar su condena por este asesinato.

El juez que instruye el caso de violencia de género ha ordenado el levantamiento del cadáver y el cuerpo será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cáceres para practicarle la autopsia y determinar las causas de la muerte.

El pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha decretado dos días de luto por la muerte de su vecina. La alcaldesa de la localidad, Isabel Molano (también de origen guipuzcoano, de Lasarte-Oria), ha condenado en nombre de la corporación la muerte de Sofía Tato y ha comunicado la suspensión de los actos programados para mañana con motivo de la Fiesta de la Tenca, cuyo acto central se celebrará el próximo sábado y que no ha sido suspendido.

Asimismo, se ha convocado una concentración y un minuto de silencio para mañana a las puertas del Ayuntamiento y también está previsto otro acto de repulsa el próximo sábado por la noche, aprovechando el acto institucional de la Fiesta de la Tenca. Isabel Molano ha incidido en que es necesario el trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones y la sociedad para erradicar este tipo de actos.

La alcaldesa de Arroyo de la Luz ha reconocido ahora este es "un pueblo en silencio", ya que nunca se espera que ocurra algo así "porque no tiene comprensión este tipo de violencia". "Esperábamos que no fuera lo que nos habían contado", ha dicho Molano, que ha añadido que no había sospechas de algo de esto pudiera ocurrir, además de que no existían denuncias previas por maltrato.

Con este caso son 36 las mujeres asesinadas en lo que va de año por violencia de género y 18 los menores que han quedado huérfanos por el asesinato de sus madres.

Además, se mantienen tres casos de asesinato en investigación para determinar si son por violencia machista, en Redondela (Pontevedra), Mogán (Las Palmas) y La Llagosta.