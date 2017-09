Arriola no descarta ampliar el aeropuerto si no funciona con las medidas actuales Desde el Gobierno Vasco esperan que las obras de ranurado sirvan para mantener la operatividad actual del aeródromo de Hondarribia IRAITZ VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 6 septiembre 2017, 07:06

El Gobierno Vasco respondió ayer a las palabras del diputado de Turismo, Denis Itxaso (PSE), en las que apostaba por la ampliación de la pista del aeropuerto de Hondarribia como «única alternativa» para garantizar el futuro de la infraestructura. Lo hizo en boca de su portavoz, Josu Erkoreka (PNV), quien explicó que la propuesta «no está sometida a debate». El jeltzale compareció tras el Consejo de Gobierno junto al consejero de Planificación Territorial, Iñaki Arriola (PSE). El socialista matizó que en caso de que el aeródromo no pueda «mantener las condiciones de operatividad, habría que analizar una posible ampliación».

Eso sí, Arriola hizo hincapié en que las obras del ranurado de la pista que están a punto de comenzar y que permitirán a Vueling mantener su ruta diaria con Barcelona «pueden ofrecer una garantía de mantenimiento de los servicios del aeropuerto». Erkoreka además recordó que el recorte de 300 metros de la pista de la terminal hondarribiarra se llevó a cabo para aplicar la normativa de seguridad aérea que exige la Unión Europea.

Desde que terminaran las obras de adecuación de las dimensiones de la pista, catorce vuelos de Vueling han tenido que operar desde el aeropuerto de Loiu, debido a las condiciones climatológicas adversas. «Cuando no llueve no hay dificultades», explicó Erkoreka. Las obras de ranurado de la pista que finalizarán en diciembre, además de certificar el aeropuerto, conllevarán que el Airbus A-319 siga realizando la ruta entre Barcelona y Gipuzkoa sin complicaciones. «A partir de ahora y en los próximos meses con la obra se evitarán las dificultades que ahora plantea la pista cuando está mojada. Esto es lo que en estos momentos se está planteando. Lo de la ampliación de la pista no está sometido a debate ahora y aquí», zanjó el jeltzale.

«La ampliación de la pista no está sometido a debate ahora y aquí» Josu Erkoreka Portavoz del Ejecutivo

«Lo deseable sería que mantenga las condiciones de operatividad» Iñaki Arriola Consejero

«Momento difícil»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), también mostró su preocupación por el «momento difícil» que está atravesando el aeropuerto de Hondarribia. Defendió el trabajo desarrollado en Ortzibia y las medidas acordadas en el seno de la sociedad que promociona el aeropuerto guipuzcoano y donde están representados tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Gipuzkoa. La sociedad apostó por «una serie de actuaciones» distintas a la ampliación pero que «puedan tener el mismo resultado», dijo.

«Desde una posición egoísta y sin tener en consideración otros municipios, yo también podría defender una ampliación», subrayó el regidor donostiarra. Tanto el Ayuntamiento de Hondarribia como el de Irun se han mostrado contrarios a este hipotético escenario, una propuesta que también se ha encontrado con la oposición frontal de los vecinos de la zona. Además, que el aeropuerto esté situado en una zona declarada reserva de la biosfera cercena su posibilidad de crecimiento.

Denis Itxaso ha insistido en que la solución tomada desde el recorte puede ser temporal y consideró que nuevas exigencias de seguridad en el futuro podrían acabar con la operatividad del aeropuerto si no se acomete una ampliación de sus instalaciones. «Pueden llegar nuevas normativas que, con el tamaño que tiene la pista, al final lo conviertan en inviable». La de la ampliación ha sido una postura que durante años han defendido los socialistas. La semana pasada el diputado socialista en el Congreso por Gipuzkoa, Odón Elorza, abrió la puerta a debatir una posible ampliación del aeropuerto. Emplazó al Gobierno central a iniciar «gestiones políticas para acordar con las instituciones vascas los términos de una posible ampliación de la pista y, a la vez, poner en marcha el expediente administrativo para definir el avance del proyecto correspondiente al estudio realizado en 2009 por Aena».

Desde el Partido Popular, su secretario general de Gipuzkoa, David Hernández, le respondió que «desatina intencionadamente cuando mira al PP pidiendo responsabilidades sobre cualquier tipo de ampliación del aeropuerto». Dejó claro que «siempre hemos sido serios y coherentes. La solución siempre ha estado durante décadas en manos de quienes gobiernan los ayuntamientos (Irun y Hondarribia), la Diputación y el Gobierno Vasco, es decir: el PNV y su propio partido, el PSE».