«Aunque Arrimadas no lo entienda, el feminismo es una práctica política» La impulsora de la ley de Igualdad asegura que la recién elegida jueza de Estrasburgo, María Elósegui, no tomó parte activa en su redacción SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 febrero 2018

Soledad Murillo no entiende cómo la donostiarra María Elósegui puede ser jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus opiniones sobre la homosexualidad.

- ¿Va a sumarse a la huelga feminista del 8 de marzo?

- Sí, ya se lo he dicho a mis alumnos.

- ¿Qué le parece la postura de Inés Arrimadas que ha comentado que no se suma a la huelga porque detrás hay una ideología política?

- Ella y su partido también tienen detrás una ideología política, todo es ideología. El feminismo es una práctica política, que significa no estar por encima de... sino con equivalencia de derechos. Ciudadanos jamás ha tenido un mensaje claro sobre políticas sociales y por eso no me extraña que Inés Arrimadas no entienda que la igualdad es un asunto de todos. Solo le comento que cuando alguien deja de hacer una tarea notas que no está. ¿Cuántas perchas sin camisas tienen que estar colgadas para que un hombre note que la mujer no está?

- La donostiarra María Elósegui, recién nombrada juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, está en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la homosexualidad y la transexualidad, y por haber incluido en su currículum, sin ser cierto, que tomó parte activa en la redacción de la ley de Igualdad que se aprobó durante el primer gobierno de Zapatero y que usted 'cocinó' ¿Qué opinión le merece?

- Todos los currículum se engordan, pero me sorprende cuando es para un organismo internacional como el Tribunal de Estrasburgo. Cuando yo entré en Naciones Unidas tuve que firmar un formulario en que el me comprometía a renunciar a mi cargo si se comprobaba que había modificado mi currículum. Me llama la atención que diga que participó activamente en la elaboración de la norma. Pero más me preocupa, aunque el Tribunal Europeo reconoce la homosexualidad como un derecho, que diga que hay un estilo de vida homosexual cuando la homosexualidad no es ningún estilo de vida, es un asunto personal protegido por los derechos humanos. También me preocupa cómo se ha llevado el proceso. Ha sido un absoluto cambalache porque el Gobierno hizo una trampa, cambió el reglamento para optar al puesto para que no pudiera presentarse María Emilia Casas que era una persona muy competente.