Ariztimuño: «Las posibilidades de que Gipuzkoa registre la oleada de incendios de Galicia son mínimas»

Arantxa Ariztimuño, directora de Montes y Medio Natural de la Diputación foral de Gipuzkoa, cree poco menos que imposible que la sucesión de incendios desatados en Galicia estos días pueda darse en Gipuzkoa. Asegura que el territorio cuenta con los medios ajustados para hacer frente a los fuegos forestales que habitualmente registran los bosques guipuzcoanos. Las cifras en este sentido son ciertamente bajas. El año pasado se contabilizaron apenas trece siniestros que calcinaron una superficie equivalente a once campos de fútbol. Ninguno de ellos fue intencionado. Este año, el número de hectáreas ha aumentado a 36.

- ¿Se imagina a Gipuzkoa ardiendo por los cuatro costados como sucede en Galicia?

- Cualquier hipótesis es posible, nada se puede descartar, pero en condiciones normales las probabilidades de que Gipuzkoa registre la oleada de incendios de Galicia son mínimas. No estamos gestionando el departamento contemplando estas hipótesis como algo factible.

- ¿Por qué cree que no puede darse en Gipuzkoa?

- Contamos con medios ajustados a nuestras necesidades, a las características del territorio y disponemos de una red de accesibilidad que permite a los agentes que han de intervenir en las tareas de extinción llegar a los puntos lo más rápido posible. Además, hemos incidido a través de las ayudas de política forestal a que los montes estén limpios. Adoptamos medidas preventivas y paliativas. Lógicamente, hay factores como el meteorológico que no podemos controlar.

- ¿A qué cree que puede obedecer lo acontecido en Galicia?

-No hemos estado en contacto con la administración de Galicia y, por lo tanto, lo desconocemos. Cada territorio, cada comunidad, tiene sus especificidades tanto orográficas como de población. Sabemos que en el caso de los incendios, Galicia es un territorio muy particular que no guarda similitudes con el nuestro.

- ¿Un hecho de esta naturaleza cree que es obra de un grupo organizado?

- Lo desconozco. Supongo que en Galicia lo estarán analizado y seguro que obtendrán sus propias conclusiones. La información que tengo es a través de los medios de comunicación, no dispongo de más datos en este sentido.

- Está siendo un año escaso en precipitaciones. ¿Cómo está en estos momentos el bosque? ¿Estamos en riesgo?

- Los meses están siendo secos y, además, los últimos días nos estamos viendo afectados por el viento del sur. Estas circunstancias favorecen la proliferación y propagación de incendios. Este tipo de condicionantes hacen que estemos vigilantes y en estos momentos diríamos que nos encontramos en un riesgo medio. No obstante, los pronósticos anuncian lluvias para las próximas horas y si se cumplen los vaticinios podremos relajarnos algo.

- ¿Cuál es la época más propicia para que se den este tipo de sucesos en Gipuzkoa?

- El periodo de mayor riesgo se circunscribe a los meses de septiembre a marzo. En los últimos años, los incendios se están concentrando más bien en marzo. Son periodos de menos pluviometría, más secos. Además, otoño es época de viento sur y en marzo llegan las heladas que hacen que el bosque se seque todavía más y sea más propicio a quemarse. De cualquier manera, conviene recordar que los incendios en Gipuzkoa suelen ser pocos y la superficie afectada es por lo general pequeña.

- ¿Cuántos incendios forestales se registraron el pasado año en el territorio?

- En 2016 se contabilizaron trece incendios que afectaron a once hectáreas. En este sentido fue un año muy bueno. En lo que va de 2017, hemos tenido 27 y el número de hectáreas es de 36. Es decir, son incendios muy pequeños. La mayoría de ellos obedecen a quemas que en su momento fueron autorizadas, pero, ya fuese por el viento u otros condicionantes, terminaron por descontrolarse.

- ¿Alguno de los incendios fue intencionado?

- No tenemos constancia de que ninguno de los incendios registrados el pasado año fuese intencionado. Puede que en algunos se incurriera en algún incumplimiento de las autorizaciones, lo que no significa que fueran intencionados.

- ¿Cómo gestionan esas quemas controladas?

- A través de lo que nosotros denominamos 'la emisora', recepcionamos todas las solicitudes para hacer fuego en el campo. En Gipuzkoa, en ninguna época del año, se puede realizar un fuego en el medio rural sin el beneplácito de la administración forestal. Los permisos que se conceden conllevan una serie de condiciones que el solicitante ha de respetar. Se le toma nota de dónde pretende hacer el fuego y por qué motivo, que normalmente suele ser por limpieza de bosque o pradera. Y se le imponen una serie de condiciones, entre ellas un horario y un calendario, al tiempo que se establece y el volumen que puede quemar. Y después de todo, una vez autorizada la quema, la operación está sujeta a las directrices que les damos en función de la meteorología. Es decir, una persona puede disponer de la autorización pero si ese día no se dan las condiciones de tiempo adecuadas se suele prohibir. Creo que, en este sentido, tenemos un control certero y cercano. Y esta información también la disponen los bomberos. De manera que si alguno de estos fuegos se descontrolase, al saber dónde está localizado, la extinción se acomete de manera rápida.

- La orografía en Gipuzkoa no es precisamente favorable. ¿Hay buenos accesos para sofocar el fuego en zonas de montaña?

- La red viaria a los montes es clave para que los equipos puedan acceder lo más rápidamente posible y, también, para que puedan salir sin poner en riesgo sus vidas. En este sentido, Gipuzkoa diría que cuenta con una adecuada red.

- ¿En manos de quién está la masa forestal guipuzcoana?

- Vivimos en un territorio muy arbolado que nos sitúa al nivel de los países de mayor masa de Europa, con un 62%. De total, el 20% es público y el resto pertenece a particulares. Para prevenir los incendios, la labor de los privados es clave. Ellos obtienen un rendimiento económico pero al mismo tiempo realizan una labor social de limpieza de los montes. Cuando menos combustible encuentre el fuego menos se propaga y son menos virulentos.

- ¿Cuáles son las zonas de Gipuzkoa que registran más número de incendios?

- Históricamente se ha hablado de que se producen más incendios en las zonas de Jaizkibel, Ulia y en Igeldo. La magnitud de los sucesos en estos parajes ha sido más llamativa, pero no podemos hablar de que hayan sido grandes incendios. Se ha hablado sobre la intencionalidad de los mismos, pero pienso que obedece más a especulaciones.

- ¿Gipuzkoa dispone de recursos suficientes para hacer frente a los incendios que se producen?

- Diría que sí. Además, entiendo que están ajustados a nuestras circunstancias. Contamos con 46 guardas forestales y diez técnicos que les acompañan. Disponemos también de una red de voluntarios organizados en retenes. Trece de ellos cuentan con seis cisternas. Al estar muy repartidos en el territorio nos permite acceder con rapidez a los focos, de ahí que los incendios que registramos sean pequeños. Y por si todo ello no bastara, contamos con los ocho parques forales más el de Donostia.

- Los expertos afirman que el buen mantenimiento del bosque es determinante para evitar este tipo de sucesos. ¿Cómo están los bosques en este sentido?

- Nosotros contamos con un plan de ayudas dirigidas a las masas forestales y dentro del mismo se financia la limpieza de los pastos y de los bosques, mediante podas, cortafuegos, mantenimiento y también de las mejoras de los accesos. El esfuerzo que la administración hace en este sentido es muy importante.