'Vaya fauna' a la guipuzcoana (I)

La ciudad no es para los jabalíes

El 28 de noviembre de 2016 un grupo de cazadores abatió a tres de los cuatro jabalíes que aparecieron en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. Ante la crítica desde sectores animalistas, el Ayuntamiento indicó que la decisión fue necesaria para evitar peligros mayores en la población, puesto que no fue posible cercarlos ni mantenerlos controlados. Los animales llevaban días campando por sus anchas por las carreteras y zonas urbanas de San Sebastián. Desgraciadamente, no sabían que la ciudad no es para los jabalíes. Por lo menos no para los de cuatro patas y ralo pelaje.