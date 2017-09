Anabel Rodríguez: «Lo eficiente es que pague más el ciudadano que más basura genera»

Transmite con paciencia a distintos gobiernos que más vale que apliquen los principios de la economía circular antes de que les caigan las primeras multas millonarias y, sobre todo, antes de que se acaben los recursos del planeta. Anabel Rodríguez (Madrid, 1970) dirige una fundación que martillea las conciencias de las administraciones que aún no priorizan en sus políticas los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar. Ayer expuso sus reflexiones en el Curso de Verano de la UPV 'Cambio climático y Residuos', organizado por el Departamento foral de Medio Ambiente.

- ¿Por qué nos debemos tomar en serio las tres 'R' de la economía circular?

- El primer problema es que no hay recursos. Hay que cortar el comportamiento que hemos mantenido ciudadanos, administración y empresas. No hay recursos de agua, ni energéticos, ni materiales. La mayoría son no renovables y va a llegar un momento en el que se agoten.

- ¿Cuándo?

- Ese momento está mucho más cerca de lo que pensamos. A lo mejor dentro de 50 ó 75 años. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya está investigando sobre alimentos alternativos. Se te ponen los pelos de punta. Ya se están imaginando la escasez de recursos que viene y tienen que dar soluciones para alimentar a la población.

- ¿Aprecia que existe una preocupación en la ciudadanía?

- Tal vez nos preocupemos más cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea penalice a España como país, porque derivará el castigo a las autonomías, y éstas a su vez a otras administraciones... Al final termina en el ciudadano.

- ¿Se lo toman en serio los gobiernos?

- Se lo toman en serio pero es difícil pasar a la acción. Establecen medidas, pero la mayoría a largo plazo y... ¿Son suficientes? Hay medidas tajantes a corto plazo, de gran impacto, pero políticamente no son correctas.

- ¿Por ejemplo?

- Las tasas variables ligadas a la gestión de residuos. Todas las regiones con excelente gestión en los residuos municipales las aplican.

- ¿En qué consisten?

- Lo eficiente es que pague más el que más basura genera, es decir, que la tasa varíe en función de la gestión de residuos, en función de lo que produce cada vivienda. Se puede hacer, por ejemplo, por número de bolsas. Que la administración las venda y que cada ciudadano compre las que vaya a necesitar. Pagas más cuantas más bolsas tengas que comprar. En Bruselas, otro ejemplo, sacas la basura y te la inspeccionan. Si no la has separado como se debe, tienes que pagar o no te la recogen. O se puede hacer en función del peso del contenedor individual. O en función de la frecuencia del llenado y vaciado del contenedor. También hay incentivos ligados al uso de puntos limpios, como rebajas en la tasa o descuentos en el cine o el teatro.

- ¿Qué más deben hacer las administraciones?

- Por una parte, acciones como mejorar la recogida selectiva y establecer hojas de ruta para metales, plásticos, vidrios, bioresiduos... Y por otra, garantizar las infraestructuras necesarias para llegar a los objetivos. En España, en torno al 50% de residuos municipales van a vertedero y para 2030 el límite que marca Europa es del 10%. Pongamos que se logra la meta del 65% de reciclaje (ahora estamos en torno al 38%), y que se respeta ese 10% al vertedero. ¿Qué se hace con el restante 25%?

- Dígamelo usted.

- Valorización energética. Es que no hay más opciones. Europa no te dice máximos ni mínimos de porcentajes de valorización. Tú ya sabes que lo que no va a ser reciclado o enviado a un vertedero va a ser valorización energética, porque no hay nada más en medio. Si reciclas más del 65%, enviarás menos a la valorización, y si viertes menos del 10%, algo más, pero sabes que tienes ese 25% aproximado con el que no puedes hacer otra cosa. En España hay una decena de incineradoras y todas en el norte. ¿Qué pasa con todo el resto? No sé cuántas, pero harán falta más plantas de valorización energética.

- ¿Y si se consigue elevar el reciclado hasta, por ejemplo, un 80%?

- Depende de la cantidad de fracción resto que te quede. A lo mejor no necesitas una planta de valorización energética y tu solución es un combustible de derivado de residuos: otro tipo de instalación que fabrica combustible para alimentar otras incineradoras. En Alemania hay muchas zonas que recurren a esto y envían ese combustible a plantas cercanas. Puede ser un buen recurso, por ejemplo, para una isla.

- ¿Qué le parece lo que se está haciendo en Gipuzkoa?

- Durante años se ha priorizado el vertedero y eso se ha terminado. Es lo realmente positivo. Del dimensionamiento de tasas e infraestructuras no puedo opinar con los datos que tengo. En cualquier caso, el esquema que debe aplicar es potenciar la reducción de generación de residuos, hacer todo lo posible en reutilización y reciclado, después, con lo que no se pueda reciclar, hacer una valorización energética, bien sea con biometanización (para el orgánico) o a través de la incineración con recuperación de energía (para el resto). Todo, antes del vertedero, que es lo que hay que evitar.

- ¿Por qué es tan perjudicial?

- Ahora que hablamos de cambio climático, un 2,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de los vertederos. En el sector de residuos, suponen el 68% del total. Del resto, la mayoría se lo lleva el transporte.

- ¿Se puede conseguir el residuo cero?

- Hay rechazos de las plantas de tratamiento con los que ya no se puede hacer nada. Eso se lleva a vertedero. Para eso, sí hacen falta. Países como Austria, Finlandia o Dinamarca están llegando a porcentajes del 3% de esa materia. Eso es buena gestión.